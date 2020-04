Ricordo Giorgio Guastamacchia, poliziotto esemplare, vittima del #COVID19 e mi unisco al dolore della sua famiglia e dei colleghi del sevizio scorte — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) April 4, 2020

Ricoverato pochi giorni fa e positivo al coronavirus, ​Giorgio Guastamacchia, 52 anni, non ce l'ha fatta. Poliziotto di professione, Gustamacchia faceva parte della scorta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma non era entrato in contatto con lo stesso premier nelle ultime due settimane, da quando si era scoperta la sua positività. Le sue condizioni però, erano gravi e così è stato prima ricoverato e poi intubato in terapia intensiva. Lascia moglie e due figlie.