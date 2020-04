L'emergenza. In Italia è iniziata una leggerissima discesa ma la strada è ancora lunga. Qui tutti gli aggiornamenti in diretta.La Serie A può riprendere a Maggio, le coppe europee a giugno. LEGGI QUI gli scenari ipotizzati da Il Corriere dello SportApertura positiva per le borse: Milano aggiunge il 2,5%, Francoforte il 4%.Il coronavirus anche negli animali: una tigre dello zoo del Bronx, a New York, è risultata positiva.Continua ad essere delicata la situazione degli Stati Uniti: almeno 22 dipendenti della società che gestisce la metropolitana di New York, infatti, sono morti per il coronavirus.Lucia Azzolina, Ministro dell'Istruzione, è intervenuta a Che tempo che fa: "Prepariamo la fine di questo anno scolastico che non sarà perso grazie alla didattica a distanza. Prepariamo anche l'inizio del prossimo".Nuovo incontro tra i club di Serie A: alle 12, infatti, è in programma l'assemblea per provare a risolvere la situazione stipendi. Al momento non c'è intesa sulla modalità di pagamento e sulla sforbiciata agli ingaggi: lo riporta il Corriere dello Sport.Il collasso dell'economia avrà conseguenze anche sul calcio: secondo Repubblica, tutte le valutazioni dei calciatori caleranno almeno del 30%.E' ricoverato in un ospedale di Londra il Premier britannico Boris Johnson. Secondo il The Guardian le sue condizioni si erano aggravate già da qualche giorno ma i portavoce di Downing Street si affrettano a smentire parlando di ricovero "precauzionale". Di certo il Premier britannico non ha avuto un miglioramento. Tosse e febbre alta sono sempre lì, dopo due settimane dalla positività.