Tiene banco in tutto il mondo la crisi sanitaria causata dal coronavirus. Segui qui tutti gli aggiornamenti di oggi in direttaSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la Serie B è compatta nella decisione da prendere sul taglio degli stipendi. I club sono d'accordo sul fatto di ripartire e concludere la stagione, altrimenti sono già pronti diversi ricorsi in tribunale. Se non si ripartirà per cause di forza maggiore gli stipendi saranno invece pagati soltanto fino al 7 marzo.Siviglia in cassa integrazione. Il club spagnolo ha confermato sui propri profili ufficiali di aver attivato una ERTE (la nostra cassa integrazione) per la prima squadra e lo staff con i membri del consiglio direttivo che, invece, si sono ridotti autonomamente l'ingaggio.In Corea del Sud dove i contagi sono sempre più in picchiata lo sport è pronto a ripartire. A inizio maggio con le partite ufficiali e il 21 aprile con alcune amichevoli è stato dato il via libera ai club del campionato di baseball per riprendere le attività e far partire il campionato.Durante la notte, dopo una trattativa fiume, è stato sospeso l’Eurogruppo che deve decidere sulle soluzioni finanziarie (coronabond? Mes?) da adottare per far fronte all’emergenza all’interno dell’Unione Europea). Si riprende oggi.Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si scaglia contro l’OMS (l’Organizzazione mondiale della sanità): “Finanziata in larga parte dagli Usa, è troppo legata alle posizioni della Cina. Per fortuna ho respinto il loro invito a tenere aperti i confini alla Cina all’inizio”.Ripartiamo dai dati di ieri: in Italia si registrano 135.586 casi di positività, con un numero di morti che ieri ha toccato quota 17.127 nel nostro Paese, e di 82.172 decessi nel mondo.