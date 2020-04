L'ex attaccante della Juventus Alvaro Morata risponde a un tifoso che commentando una foto dell'attaccante spagnolo lo aveva esortato a restare in casa. Non sembrava ci fosse, effettivamente, visto che lo spagnolo si è fotografato con la moglie Alice Campello (conosciuta ai tempi della Juve) di fronte a un laghetto. "Resta a casa!", ha scritto il tifoso, ma la reazione dell'ex ariete bianconero non si è fatta attendere: "Sono a casa!". Sotto le foto dello scambio di battute tra Morata e il tifoso, la foto "incriminata" e gli ultimi post social di Alvaro. Vi manca vederlo con la maglia della Juve?