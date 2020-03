L’emergenza coronavirus ha portato alla decisione di disputare le partite di Serie A a porte chiuse, adottando misure per evitare che il contagio si propaghi nel mondo dello sport. La Lega Calcio ha emesso un comunicato con nuove disposizioni, che modificano anche l’iter dell’ingresso in campo delle squadre: “Il Cerimoniale di Gara verrà attuato in forma ridotta e pertanto: l'ingresso in campo delle squadre avverrà in assenza di bambini e/o altri accompagnatori dei giocatori e degli ufficiali di gara. Una volta completato l'allineamento, i calciatori non effettueranno il saluto pre partita”.