Dall’Inghilterra rimbalza un fatto accaduto lo scorso ottobre, che infittisce la diatriba su chi pensa che il coronavirus provenga dagli animali oppure sia stato fatto in laboratorio. NBC News avrebbe ottenuto un rapporto secondo cui, dal 7 al 24 ottobre 2019, non si sarebbero registrate attività telefoniche in un complesso di un laboratorio di Wuhan, città cinese in cui è scoppiata la pandemia. Inoltre, nel rapporto è indicato anche un fatto scatenante, un evento definito ‘pericoloso’ che sarebbe occorso tra il 6 l’11 del mese, in seguito al quale la struttura sarebbe stata chiusa.