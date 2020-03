Your browser does not support iframes.



Alla fine sono spuntati i militari anche a Torino. Questa mattina in zona Barriera di Milano si sono visti alcuni soldati presidiare alcune strade mentre addetti del comune sanificavano i marciapiedi e le strade con abbigliamento isolante d'ordinanza. In queste ore si sta discutendo molto sull'eventuale inasprimento di alcune restrizioni in tutto il paese. In Lombardia è stato chiesto, appunto, anche anche i militari sorveglino gli spostamenti dei cittadini per le strade delle città, nella regione più tremendamente colpita dal Coronavirus.