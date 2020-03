Anche Lionelè voluto scendere in campo contro il coronavirus, lanciando il proprio messaggio su Instagram, in cui invita le persone a stare a casa, unite, ma nel rispetto delle regole necessarie per fermare l'epidemia. Ecco le sue parole: "Sono giorni complicati per tutti. Viviamo preoccupati per ciò che sta accadendo e vogliamo aiutare a metterci al posto di coloro che ne stanno vivendo il peggio, o perché hanno colpito direttamente loro o la loro famiglia e i loro amici, o perché stanno lavorando in prima linea per combatterlo negli ospedali e nei centri sanitari. Voglio inviare molta forza a tutti loro.Un abbraccio e speriamo di poter cambiare questa situazione il prima possibile".​