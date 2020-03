Blaise MatuidiIl centrocampista bianconero è fra i tre calciatori della Juventus che sono risultati positivi al coronavirus, come. L'ex Psg ha postato tra le sue storie Instagram un ringraziamento per coloro che stanno producento valvole respiratorie che ovviamente servono per curare i malati più gravi. Un piccolo gesto che però sottolinea il lavoro di chi ogni giorno si impegna silenziosamente per salvare vite.