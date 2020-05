I vertici del calcio sono in contatto continuo per trovare una soluzione in vista della ripresa della stagione, bloccata da un paio di mesi a causa della pandemia coronavirus. Mercoledì 13 maggio è stata convocato in via d'urgenza l'assemblea di, all'ordine del giorno, tra gli altri argomenti, anche la ripresa dell'attività sportiva e i diritti tv per quanto riguarda il triennio 2018-2021. Il giorno prima si riunirà il Consiglio di Serie A.