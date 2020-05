Finalmente dati incoraggianti per quanto riguarda il Coronavirus. Il virus sembra essere meno contagioso e i numeri parlano da soli. Questo potrebbe essere il Giorno della svolta, infatti oggi si riscontrano meno di 1 positivo ogni 100 tamponi. Insomma, considerando i numeri delle scorse settimane, questo è sicuramente una buona notizia. ​Dopo i vari timori per le riaperture di quasi tutte le attività in Lombardia, emerge e sorpresa che a Milano si registrano oggi solo 8 nuovi casi, in tutta l'area metropolitana invece ne risultano 48. Numeri decisamente incoraggianti.