Vincenzo Mirone, professore di Urologia nell’Università Federico II, responsabile scientifico degli screening covid19 per lo staff ed i giocatori del Napoli, parla a Radio Marte della situazione in casa Napoli dopo i 14 casi di positività al coronavirus in casa Genoa, l'ultima squadra affrontata dagli azzurri in campionato: "L’attenzione è massima e con le risposte del secondo tampone attese sabato sarà difficile organizzare la trasferta in casa della Juventus. La preoccupazione è notevole, durante la partita, con il Genoa ci sono stati dei faccia a faccia, come tra Osimhen e Masiello. Dopo il primo tampone potremmo già avere delle notizie, decisivo però sarà quello di sabato".



LA SITUAZIONE - ​Intanto nella mattinata di oggi, tutta la squadra azzurra è stata sottoposta a tampone, così come avverrà venerdì, a 48 ore dalla sfida con la Juve. Come riporta Sky Sport i risultati dei tamponi dei giocatori del Napoli si avranno domani anche se si sta facendo di tutto per avere i primi responsi già in serata. Intanto la società partenopea avrebbe chiesto al Genoa la lista dei positivi che il Grifone non ha rilasciato per motivi di privacy. Solo i casi Perin e Schone sono noti e avvenuti prima della partenza del Genoa per Napoli.