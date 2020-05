Una lunga chiacchierata con Medhi, ed eccolo di nuovo sorridente, Blaise. Questo, il racconto della malattia e di giorni terribili e complicati. "Onestamente ero nel panico totale, grazie a Dio ne sono uscito. Sinceramente è dura. Quando ero positivo non potevo neanche uscire a fare la spesa, quando ho ricominciato poi ero in psicosi. Cerchi sempre di assicurarti che le persone non siano troppo vicine, devi essere mentalmente forte. Servirà del tempo, questa è una situazione nuova per tutti noi".