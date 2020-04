Come scrive Tuttosport,è ancora positivo al coronavirus.la quarantena della famiglia, facendo capire che ancora il decorso della malattia non è terminato. Per risultare 'ufficialmente' guariti dal coronavirs occorre essere negativi a due tamponi consecutivi. Sembra essere sulla buona strada Oriana Sabatini, anche lei risultata positiva al test lo scorso mese e negativa al primo tampone effettuato ieri.