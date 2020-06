Questa mattina Sergio Mattarella, presidente della repubblica, ha dato il via con questo messaggio alle celebrazioni per il 2 giugno: "Crisi eccezionale, servono unità, responsabilità e coesione. L’eccezionalità della situazione ha determinato difficoltà mai sperimentate nella storia della Repubblica, ponendo a tutti i livelli di governo una continua domanda di unità, responsabilità e coesione. La ricorrenza del 2 giugno coincide quest’anno con un momento particolarmente difficile per il Paese , che si avvia alla ripresa dopo la fase più drammatica dell’emergenza sanitaria da Covid-19”.



Mattarella poi è stato in visita a Codogno. Il Capo dello Stato ha omaggiato le vittime del paese nel lodigiano, primo focolaio del Coronavirus in Italia. Le parole di Mattarella a Codogno: "Da qui riparte l'Italia del coraggio".