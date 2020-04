Nuova ordinanza inche obbliga ad utilizzare mascherine o a coprire il volto per uscire di casa per l'emergenza coronavirus, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli commenta: "Io non la uso perché rispetto le distanze. È importante indossarla se non si rispettano le distanze".​ Continua quindi la pandemia che sta costringendo tutta l'Italia a rimanere chiusa in casa. Il nostro Paese è il secondo dove si è diffuso dopo la Cina, prima che il virus invadesse tutto il mondo.