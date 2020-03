La Uefa ha convocato per martedì una riunione ad Amsterdam, che si terrà prima del sorteggio dei gironi della Nations League 2020/21, per discutere dell’emergenza Coronavirus in vista dell’Europeo 2020, che prevede diverse gare in programma a Roma. Secondo quanto riferito dal Sun ci sarà un’assemblea urgente per parlare della competizione e anche delle amichevoli in programma, come ad esempio Inghilterra-Italia, che si giocherà a Wembley, e le partite di spareggio per gli ultimi 4 posti disponibili per l’Europeo. Il presidente della federazione calcistica gallese Kieran O’Connor ha dichiarato: “Dovremmo giocare contro l’Italia a Roma, ma bisogna pensare prima alla salute e poi allo sport”.