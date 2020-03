L'emergenza Coronavirus cresce anche in Francia e la preoccupazione aumenta. Anche Il Paris Saint Germain ha vagliato nuove misure di sicurezza per l'emergenza. il difensore del Psg, Marquinhos, ha parlato della situazione. Il brasiliano sarebbe contrario a giocare il match porte chiuse contro il Borussia Dortmund. Ecco le sue parole: "Giocare il ritorno senza i nostri tifosi sarebbe un peccato e uno svantaggio visto che loro hanno potuto contare sul sostegno dei loro tifosi all’andata. Anche noi vogliamo giocare con il tifo dei nostri supporter. Non voglio giocare a porte chiuse, preferirei in caso che si rinviasse la partita".