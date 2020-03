"Come nel calcio, vinciamo se siamo squadra e se siamo uniti. Ognuno ha il suo ruolo. Oggi il nostro ruolo è stare in casa: io resto in casa". Questo l'appello dell'amministratore delegato dell'Inter ed ex Juve Beppe Marotta ai microfoni di Rai Sport in questo momento delicato per tutto il Paese. Il coronavirus ha condizionato ogni settore senza fare distinzioni: il futuro del campionato è ancora incerto, in questi giorni si sta valutando la situazione alla ricerca di una data buona per poter riprendere il campionato.