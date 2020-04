Pierpaolo Marino, direttore tecnico dell'Udinese, ha parlato ai microfoni de La Repubblica della situazione coronavirus nel calcio Italiano, ipotizzando una ripartenza: "Per me questa stagione oramai non vale più, è un anno di lutto e basta. Nessuno si ricorderà chi ha vinto o perso, quello che resterà nella memoria è il campionato del Coronavirus. Non riesco a pensare al calcio dentro stadi spettrali. Dobbiamo pensare a come ricominciare, non il prima possibile". Le società stanno ancora discutendo con l'associazione italiana calciatori e il governo per capire quando sarà possibile riprendere le attività.