Marcelo, a un periodista en el juzgado: "No te acerques, por favor" https://t.co/6NswE4EWXw — MARCA (@marca) March 12, 2020

Il coronavirus è arrivato anche in Spagna. Un cestista del Real Madrid è risultato positivo e tutte le squadre che si allenano a Valdebebas, compreso il Real di Zidane è ora costretto in quarantena, proprio come la Juventus cheIntanto in Spagna è stata cancellata la Liga per le prossime due giornate (almeno) e in Spagna circola il video di Marcelo, grande amico di CR7 finito anche nel mirino della Juve, che chiede ad un giornalista di non avvicinarsi troppo per un'intervista. Il brasiliano stava entrando nel palazzo di giustizia di Madrid dove ha patteggiato una pena per frode fiscale: pagherà 105 mila euro di multa: 350 euro al giorno per i prossimi 10 mesi.