Leggo commenti acidi e stizziti per le donazioni oggi di 10 milioni della Famiglia Agnelli e 10 milioni di Berlusconi. Qualcuno evidentemente non ha ancora capito in che momento tragico ci troviamo. E quanto possa essere utile e servire qualsiasi donazione. Di chiunque. #COVID19 — Angelo Mangiante (@angelomangiante) March 17, 2020

