Secondo quanto riferito da Sky Sport, il comunicato della Lega di A sulla ripartenza, atteso per la serata, slitterà. Infatti, non è stato raggiunto l'accordo tra tutti i club di Serie A, con i venti presidenti che non hanno trovato l'unanimità nella decisione. Così, l'attenzione si sposterà alla giornata di domani, in attesa di capire se verrà trovato un accordo già nelle prossime ventiquattro ore. Intanto, quel che è certo, è l'assemblea straordinaria della Figc che avrà appunto luogo domani, un'occasione in più per ridiscutere i termini della ripartenza del campionato.