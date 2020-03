Sembra una sit com in piena regola ma invece non lo è. Ieri si è svolta un'assemblea virtuale della Lega di Serie A per fare il punto della situazione e Tuttosport riporta uno scambio di battute tra Andrea Agnelli e Claudio Lotito. “Avete visto i dati? Il virus si sta ritirando - dice il presidente della Lazio -. Ma poi lo so: io parlo coi medici luminari, quelli che stanno in prima linea, no con quelli delle squadre…”. Immediata la replica del presidente bianconero: "“Eh, certo: ora sei diventato anche un esperto virologo“.Il patron biancoceleste ha avuto un battibecco anche con il suo "collega" del Genoa Preziosi mentre altri presidenti si sono espressi sul futuro del campionato: “C’è gente che muore, combattiamo una guerra che non si vede e parliamo di calcio? Scudetto? So che Lotito mi odierà ma così è la vita, la prima adesso è la Juve e per me finisce così”, dice Massimo Ferrero. Pierpaolo Marino, dg dell'Udinese, invece dichiara: “Sono preoccupato per la sopravvivenza del prossimo campionato, non per questo”.