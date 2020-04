Coronavirus in Lombardia, l’assessore al Welfare Giulio Gallera ha comunicato che i nuovi positivi sono 1.455 (ieri, 2 aprile, erano 1.292), per un totale di 47.520 casi totali registrati nel territorio più colpito d’Italia. 13.020 i guariti. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 351 (ieri erano 367). In totale le vittime sono ora 8.311 (ieri erano 7.960). I nuovi pazienti in terapia intensiva sono 1.381, +30. I ricoveri sono invece +40 rispetto a ieri, per un totale di 11.802.