Arrivano gli aggiornamenti per la situazione Coronavirus in Lombardia. I casi positivi sono 39.415, i ricoverati 11.152 (15 più di ieri); di questi 1.319 in terapia intensiva, 961 dimessi. I deceduti sono 542 in più di ieri, 5.944 dall'inizio dell'epidemia. Secondo quanto raccontato, sono in calo le telefonate al 112 e degli accessi al Pronto soccorso. Gallera: "Vogliamo fare chiarezza definitiva sui tamponi. Abbiamo sempre detto che ci affidiamo alla scienza, perché dobbiamo avere un punto di riferimento. In Regione Lombardia non abbiamo mai pensato di fare tamponi a tappeto, ma abbiamo cercato di ampliare il più possibile la capacità di dare risposte tempestive. Ora abbiamo 22 laboratori, con una capacità di 5mila tamponi processabili al giorno, che è ancora abbastanza esiguo. La Lombardia ha fatto più tamponi di tutte le altre regioni".