L’assessore della Lombardia al Welfare, Giulio Gallera, ha spiegato che a fronte di 176.953 (+9.396) tamponi eseguiti in tutta la Regione, i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 1.388 per un totale di 54.802. Il bilancio dei decessi raggiunge quota 10.222, +300 rispetto a ieri. Il dato dei pazienti in terapia intensiva ora è 1.236, -21 rispetto a ieri. I ricoverati sono 11.796 (+77) e i dimessi 15.706 (+1.032). Altri 16.042 pazienti sono in isolamento domiciliare.