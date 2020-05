Il coronavirus sta modificando profondamente il mondo in cui viviamo. IlBianconero.com riporta in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata, di cronaca e sport.



10.20 - I club di Serie A non mollano la presa sui diritti tv. come riporta La Gazzetta dello Sport, hanno concesso ancora qualche giorno ai licenziatari (Sky, Dazn, Img) per procedere al saldo. Questo è da intendersi come un ultimatum, infatti in caso contrario le società passeranno alle vie legali. Domani la riunione tra licenziatari dei diritti tv e l’ad della Lega Luigi De Siervo, lunedì la procedura dell’eventuale diffida, poi 5 giorni per permettergli di versare l’ultima rata. Se così non sarà, seguiranno i decreti ingiuntivi



10.10 - Domani nuovo giro di tamponi per l'Inter. Stavolta tutti saranno sottoposti, anche l'allenatore Antonio Conte e il suo staff tecnico.



10.00 - Il Napoli deve ancora risolvere la questione legata al taglio degli stipendi. Il presidente De Laurentiis ha congelato le mensilità di marzo e aprile e probabilmente farà la stessa cosa anche per maggio. Intanto i calciatori sarebbero contrari a trascorrere i 15 giorni di ritiro nell'hotel adiacente al centro sportivo.



9.40 - L'Udinese discute sulla ripresa del campionato. Ieri il vicepresidente Stefano Campoccia ha votato sì alla data del 13 giugno in Serie A, ma in Lega è arrivata una lettera in carta intestata bianconera firmata dal patron friulano Gianpaolo Pozzo, che chiede al Governo di sollevare club e medici sociali da ogni eventuale responsabilità. Questa singola azione non concordata ha fatto infuriare il presidente di Lega, Dal Pino, che ha chiesto a Campoccia di dimettersi dall'incarico di consigliere di Lega.



9.30 - La Nba pensa di concludere la stagione nel Disney World Resort di Orlando, la patria di Topolino. La pista alternativa porta a una delle arene dei grandi hotel di Las Vegas, come quella dell'Mgm o quella del Caesar's Palace che hanno già ospitato grandi eventi sportivi di boxe



9.20 - Il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, dove si è soffermato sulla questione mascherine: “Chi critica i 50 cent ha una doppia morale: per quelli che si indignano in diretta non è mai un problema trovare una mascherina a 5 euro. Per il figlio del loro portiere, sì. Test sierologici? Vanno evitati il più possibile i cosiddetti test rapidi. A volte i cittadini ignari pagano per test che servono a poco".



9.10 - Stando ai dati dell’università Johns Hopkins, negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore i morti per coronavirus hanno superato quota 84 mila mentre i casi positivi sono quasi 1.390.000. 1.813 decessi e circa 22.000 positività in più



9.00 - L'Uefa è dubbiosa sul protocollo medico italiano, perché una positività è ipotesi concreta e bloccherebbe nuovamente tutto. Perplessità anche sulle 5 sostituzioni introdotte dall’Ifab. La data fissata per la ripresa dell'Europa League è il 6 agosto, il 7 e l'8 tocca alla Champions con finali il 26 o il 27. Il progetto per la prossima stagione è fissare i preliminari delle coppe ad agosto, per poi cominciare la fase a gruppi a metà ottobre.



8.50 - Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte presenta il decreto Rilancio: "Bonus vacanze fino a un massimo di 500 euro da spendere in alberghi e strutture ricettive per le famiglie con ISEE inferiore a 40mila euro. Per la sanità c’è un intervento cospicuo, pari a 3 miliardi e 250 milioni”



8.45 - Record di nuovi contagi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Brasile: 11.385, per un totale di 188.974. è la cifra più alta fatta registrare nel Paese dall'inizio della pandemia, secondo il ministero della Salute brasiliano.