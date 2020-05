Così il presidente dell'Uefa Ceferin a Le Parisien: "La chiusura dei campionati al 3 agosto è solo un'indicazione. Per quanto riguarda se la Uefa abbia effettivamente dato alle federazioni affiliate una scadenza del 3 agosto per terminare i propri campionati nazionali, il seguente chiarimento dovrebbe rispondere alla tua domanda. Le date del 20 luglio (per le associazioni nazionali classificate dal 16 al 55) e del 3 agosto (per quelle classificate dall'1 all'15, che comprende la Francia) sono state menzionate nelle presentazioni fatte agli incontri con segretari e presidenti dei 55 Federazioni affiliate alla UEFA il 21 aprile e alle riunioni tra gruppi di lavoro Uefa, Eca ed European Leagues. Tuttavia, durante queste riunioni abbiamo sempre menzionato che queste date sono solo raccomandazioni, provvisorie e non ufficiali. Spero che queste spiegazioni forniscano risposte sufficienti alle tue domande. Durante una videoconferenza il 23 aprile, il Comitato Esecutivo Uefa ha sottolineato all'unanimità che la salute dei giocatori, degli spettatori e di tutti coloro che sono coinvolti nel calcio, così come il pubblico in generale, deve rimanere la considerazione principale preoccupazione al momento, dettagli il leader sloveno. [...] Queste linee guida, inviate con lettera circolare 24/2020, specificano quanto segue: [...] La raccomandazione della Uefa era quindi chiaramente di incoraggiare le federazioni e le leghe nazionali a fare del proprio meglio per completare campionati nazionali in corso, nel formato originale o in un formato adattato, se necessario. L'obiettivo era fare di tutto per proteggere il integrità delle competizioni e garanzia dell'applicazione del principio del merito sportivo".Luca Zaia, Governatore del Veneto, parla al Corriere della Sera, partendo dalla trattativa Regioni-Governo: “Un insonne fa sempre le ore piccole… La vicenda è semplice. Venerdì le Regioni avevano chiuso un accordo con il premier Conte. Poi, sabato sera abbiamo detto di no, visto che il ruolo delle Regioni era una cosa tra le mille. Abbiamo dunque chiesto un incontro urgente che si è concretizzato all’una del mattino. Poi, pochi minuti prima delle 3.30 di domenica, abbiamo chiuso nuovamente l’accordo con il fatto che le linee guida delle Regioni fossero un allegato del Dpcm. Peraltro, non nego sia stato un calvario avere il testo del Dpcm… Se l’apertura mi preoccupa? Per prima cosa, io voglio dare una medaglia d’oro agli adolescenti e ai ragazzi veneti. Sono stati rispettosissimi, non se ne è visto in giro uno”.Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, parla di come sta affrontando, personalmente, la sua battaglia contro il coronavirus: "Prendo l'idrossiclorochina da oltre una settimana e mezzo. Una pillola al giorno, cosa c'è da perdere... La prendo. Sono venute fuori molte cose positive. Sareste sorpresi se sapeste quante persone la stanno prendendo, soprattutto tra i lavoratori impegnato in prima linea. Molti di loro la stanno prendendo. Sto prendendo idrossiclorochina. Proprio ora, sì. Un paio di settimane fa ho cominciato, perché credo sia utile. Ho sentito tante cose positive. Se me lo ha raccomandato il medico della Casa Bianca? No”. L’idrossiclorochina è un farmaco utilizzato per curare l’atrite reumatoide e al momento non ci sono evidenze definitive sull’efficacia contro il Covid-19. Trump ha anche attaccato l’Oms, definendola “un burattino nelle mani della Cina”, minacciandolo che se l’Oms “non si impegna su sostanziali miglioramenti nei prossimi 30 giorni, renderò definitiva la mia decisione temporanea di sospendere i finanziamenti Usa all'Organizzazione mondiale della sanità e riconsidererò la nostra adesione all'Oms” le sue parole riportate in una lettera inviata al direttore generale.Il leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto a 'Un Giorno da Pecora' su Radio1 Rai e parlato della possibile ripresa dei campionati di calcio in Italia: "Il ministro dello Sport Spadafora ha detto quattro cose diverse in quattro occasioni diverse... Spero che non ci sia un pregiudizio, perché il calcio mantiene i campetti di periferia nelle nostre città e se non riparte quello rischiano di chiudere anche i campetti dei bimbi. Il sistema calcio muove 4 miliardi di euro e dà lavoro a circa 50mila persone, che portano a casa 1000 euro al mese se va bene".Non tutti i calciatori corrono gli stessi rischi di contagio da coronavirus. Secondo uno studio dell'università di Aarhus (Danimarca), riporta Il Corriere della Sera, sono i centravanti ad essere a maggiore rischio contagio: questo infatti il ruolo più esposto, avendo una media di contatto di due minuti rispetto al minuto e mezzo della media generale.Oggi riprendono gli allenamenti di gruppo per i club di Premier League.8.45 I laziali raccolgono le firme scudetto: sulla piattaforma Change.org, il Comitato Consumatori Lazio ha lanciato l'appello e la raccolta firme per chiedere al premier Conte e al ministro Spadafora la riapertura del campionato.Andrea Sartori, capo globale della divisione sport di KPMG, analizza a Tuttosport i rischi per il calcio: "Bundesliga in fuga? Certamente sta sfruttando in modo eccellente il palcoscenico sul quale per il momento è da sola. Un po' come gli inglesi durante la pausa natalizia, i tedeschi ora sono al centro del mondo, unico campionato di un certo livello che offre partite agli appassionati. Questo regala enorme visibilità al campionato, ai marchi dei singoli club e ai loro sponsor. Oltretutto hanno maggiore possibilità di terminare la stagione avendo solo 74 partite da giocare rispetto alle nostre 124. Limiteranno moltissimo i danni legati alla pandemia di Covid. Noi avevamo calcolato che se non avessero ripreso avrebbero avuto perdite fra i 650 e i 750 milioni, adesso saranno decisamente meno. Nasce lo spread del pallone? Si può dire anche così. Più tecnicamente si può ipotizzare che i club tedeschi aumentino in modo significativo il loro potere d'acquisto, avendo a disposizione maggiore liquidità in un mercato che vedrà inevitabilmente scendere i prezzi dei calciatori. La Serie A, anche in caso di ripresa del campionato, subirà un deprezzamento medio del 17% che potrebbe diventare del 26% in caso di mancata ripresa. Perdite? In caso di stop le abbiamo calcolate in 650 milioni di euro. A questo si deve aggiungere la svalutazione dei giocatori e calcolare il caldo dell'indotto. Diciamo che non è una follia pensare che il settore, in caso di mancata ripartenza, possa accusare danni per almeno un miliardo".Il proprietario dell'Udinese Giampaolo Pozzo ha concesso una lunga intervista a Repubblica: "Non voglio ripartire a giugno perché bisogna usare il buon senso. Mi sembra assurdo incaponirsi su questa accelerazione. Io non dico che non si debba ricominciare il campionato, ma che lo si deve fare in sicurezza. Il punto non è il protocollo in sé, ma il fatto che siamo quasi a fine maggio e che le forzature non servono a niente. Mi passi il paragone, ma è come se si volessero fare diventare di 12 ore le giornate, che ne hanno 24. Un calendario come quello ipotizzato non è applicabile: si rischiano soltanto infortuni a catena. Bisogna trovare soluzioni diverse. Una può essere quella dei play-off e dei play-out. In ogni caso l’Uefa aveva indicato il 2 agosto come data limite per potere giocare le coppe e si può anche ragionare con l’Uefa di questo".Due settimane chiave per la ripartenza del campionato. La Figc si è adeguata al Decreto e ha sospeso gli eventi sportivi fino al 14 giugno, ma non è ancora una data definitiva e spera e lavora per una riapertura al 13 giugno. Intanto oggi il Cts esaminerà il protocollo sanitario con le nuove correzioni inviate da Lega Serie A, Federazione medico-sportiva e Figc, domani in programma Consiglio federale.