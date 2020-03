Segui su IlBianconero.com tutti gli aggiornamenti sulle conseguenze dell'emergenza coronavirus nel mondo del calcio.



12.37 Attraverso un comunicato ufficiale, la FA, la Federazione calcistica inglese, ha annunciato che le partite della nazionale contro Italia e Danimarca non avranno più luogo a marzo".



12.30 Attraverso una storia Instagram, il centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot, ha commentato la situazione legata al coronavirus: "La salute è molto più importante dei soldi e dello sport, svegliatevi!".



12.07 Ora è UFFICIALE: anche la Premier League è sospesa fino al 4 aprile.



11.12 UFFICIALE: la Uefa rinvia tutte le partite in programma la prossima settimana. Salta, dunque, anche Barcellona-Napoli.



11.00 Attraverso un comunicato ufficiale, la Ligue 1 ha annunciato la sospensione immediata del campionato fino a un nuovo avviso.



10.48 Attraverso un comunicato ufficiale, la federcalcio tedesca ha stabilito che nell'assemblea generale di lunedì prossimo proporrà la sospensione di Bundesliga e Bundesliga 2 fino al 2 aprile. Da martedì, dunque, si potrebbe fermare il calcio tedesco. 10.40 Anche l'Everton ha annunciato la positività di un suo giocatore al coronavirus. Il club inglese, allenato da Carlo Ancelotti, è in quarantena.



10.24 Attraverso un video su Instagram, Rudy Gobert, giocatore degli Utah Jazz e primo positivo al coronavirus in NBA, ha dichiarato: "Voglio scusarmi pubblicamente con le persone che ho messo in pericolo. In quel momento, non avevo idea di essere contagiato (ha ironicamente toccato tutti i microfoni dopo un'intervista, ndr). Sono stato negligente e non ho scuse. Spero che la mia storia sia di insegnamento e spinga il mondo a prendere la questione più seriamente. Voglio fare tutto il possibile per utilizzare la storia al fine di educare gli altri e prevenire la propagazione del virus. Mi prendo cura di me e mi ristabilirò pienamente. Grazie ancora per il vostro sostegno. Incoraggio tutti a prendere tutte le misure necessarie per restare sani e salvi".



10.06 Intervenuto a Uno Mattina, su Rai 1, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha dichiarato: "Sento tante persone, senza specifiche competenze, che fanno previsioni e sostengono tesi. La palla è in mano ai tecnici: se il 3 aprile vedremo la luce in fondo al tunnel sarà possibile pianificare un nuovo calendario delle competizioni nazionali e internazionali, ma dipende da ciò che avverrà. Ad ora non è possibile prevederlo".



10.01 Il Leganés, club di Liga, ha annunciato che il proprio direttore generale Martín Ortega è risultato positivo al coronavirus.



8.36 Nessun timore in casa Milan: Maldini e Massara, infatti, sono influenzati, ma nulla è riconducibile al coronavirus.



8.00 Un nuovo caso in Premier: positivo al coronavirus Callum Hudson-Odoi, a comunicarlo il Chelsea che conferma come ora squadra e staff tecnico dei Blues si trovino in autoisolamento.



7.00 Nella notte la Premier League ha indetto una riunione d'emergenza per decidere il da farsi dopo la positività di Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, al coronavirus.