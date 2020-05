Segui in diretta su Ilbianconero.com tutti gli aggiornamenti sul coronavirus di oggi, mercoledì 6 maggio.Ue: 'In Italia profonda recessione, il Pil 2020 scenderà del 9,5%’. ‘Nel 2020 deficit italiano all'11%, debito al 159%'. Gentiloni presenta le prime previsioni economiche della commissione europea dallo scoppio dell'emergenza sanitaria.Il segretario di Stato americano Mike Pompeo "ha parlato molto negli ultimi tempi. Dice di avere enormi prove? Ce le mostri". Così la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying, in conferenza stampa, sulle "enormi prove" segnalate da Pompeo in un'intervista di domenica alla Abc, sull'origine del coronavirus che sarebbe "sfuggito" da un laboratorio di Wuhan. "Pompeo non può presentare evidenze, perché non ne ha. L'origine del Covid-19 è una questione per scienziati ed esperti", ha aggiunto Hua.​Parla Conte a Il Fatto Quotidiano: “Convocheremo anche il mondo dello sport e del calcio, insieme al ministro Spadafora, per fare il punto: raccoglieremo le istanze della Federcalcio e delle altre federazioni per avere un quadro condiviso della ripresa delle attività sportive.Ovviamente tenendo presenti le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico". Il Premier ha parlato anche dei decreti in cantiere per far fronte alla crisi economica. LEGGI QUI Secondo FutbolBible, la Uefa avrebbe individuato queste date per la ripresa della Champions League: conclusione degli ottavi fra 8 e 9 agosto, quarti di finale fra l’11 e il 15 agosto, semifinali fra il 18 e il 22 agosto, finale a Istanbul il 29 agosto.Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, parla al Corriere della Sera. Il campionato di calcio riprenderà? “Siamo in fase di valutazione, il parere del Comitato tecnico scientifico non è pronto. Tutti gli sport di squadra mettono insieme un certo numero di persone che possono variare a seconda delle discipline. Sono per definizione delle aggregazioni. Ci sono tante variabili in gioco”.Per la giornata di domani, giovedì 7 maggio, è fissato l’incontro della Figc con il Comitato tecnico scientifico del governo, per la messa a punto del protocollo sanitario e di sicurezza, fondamentale per pensare a una ripartenza del campionato.Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: "Il Paese deve riaprire al più presto, anche a costo di perdere più vite". Negli USA il numero dei contagi ha raggiunto quota 1,2 milioni. Nelle ultime 24 ore ci sono state 2.333 vittime per Covid-19.