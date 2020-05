Segui tutti gli aggiornamenti sul coronavirus (QUI l'elenco di attività che riaprono da oggi e cosa si può fare e cosa no)



12.50 - In attesa di conoscere il responso del Comitato tecnico-scientifico sulle modifiche al protocollo redatte dal Lega e Figc, tiene sempre banco la questione diritti tv. Il nodo riguarda il versamento da parte delle emittenti televisive (Sky, Dazn e Img) dell’ultima rata. Le TV chiedono uno sconto a riguardo, mentre la Serie A non cede di un centimetro e non intende concedere alcun beneficio, minacciando di ricorrere alle vie legale in caso di mancato pagamento. Stando a quanto riporta Repubblica, oggi si terrà un incontro a riguardo tra broadcaster e club della massima serie italiana.



10.30 La Turchia ha fissato nel 12 giugno la data della ripresa della Super Lig e spera di riaprire gli stadi da luglio. "Il nostro obiettivo è completare il campionato - ha detto alla CNN turca Nihat Ozdemir, numero uno della federcalcio turca - Non vogliamo nemmeno pensare alla possibilità che non si giochi. Seguiamo l'esempio della Germania, i test verranno eseguiti in maniera frequente durante la preparazione. Se ci saranno i casi, li metteremo in quarantena e proseguiremo per la nostra strada, il calcio non si fermerà. All'inizio le partite saranno a porte chiuse, poi se le cose andranno bene forse potremmo giocare alcune partite a luglio con il pubblico sugli spalti".



10.00 Giulio Donati, difensore del Lecce con un passato in Germania, ha parlato al Corriere dello Sport: "In due mesi e mezzo in Italia sul calcio non si è lavorato a nessuna strategia chiara. Stiamo diventando una barzelletta. Questa situazione di eterna attesa è mortificante per noi e per tutti quelli che lavorano nel calcio. L'immagine che stiamo dando all'estero è imbarazzante. Ripartenza? Non lo so, ho meno certezze di prima. Spero che i nostri governatori e dirigenti seguano l'esempio della Germania. Non siamo stati capaci di prendere una decisione, almeno copiamo, quello non dovrebbe essere difficile".



09.35 C'era voglia di calcio, e i numeri lo confermano. Il primo week-end di Bundesliga in Italia è stato un vero e proprio boom, come confermano i dati tv di Sky. Diretta Gol, in onda sabato, è stata seguita in media da 230 mila persone, mentre Borussia Dortmund-Schalke 04 ha fatto registrare 155.780 spettatori. Il 3% dello share nazionale, dunque, era sintonizzato sul calcio tedesco. Bene anche Eintracht Francoforte-Borussia Moenchengladbach (90.000 persone).

09.00 Anche la Spagna prova a riaprire i battenti: da oggi i club di prima e seconda divisione potranno allenarsi in gruppo, riservate per il momento a dieci giocatori per volta.



08.55 Un'ulteriore modifica al protocollo per arrivare al sì definitivo il più velocemente possibile. Come spiega La Gazzetta dello Sport, non vi è più l'obbligo di ritiri. Ogni calciatore, dunque, potrà tornare a casa a dormire ma a ogni sessione di allenamento sarà sottoposto alla misura della temperatura. Ogni quattro giorni, inoltre, verranno effettuati tamponi. In caso di positività, tutta la squadra andrà in isolamento per due settimane, ma lo farà all'interno del centro sportivo e continuando gli allenamenti.



08.44 Non basta il Dpcm firmato dal premier Conte e in vigore da oggi: per gli allenamenti collettivi, servono ulteriori linee guida che il Cts deve validare. Oggi il Comitato si riunirà per trovare la soluzione.