Su IlBianconero.com, tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione Coronavirus. Che coinvolga lo sport o meno.



13,00 - L’Africa si prepara ad affrontare il Coronavirus. E lancia l'allarme l'OMS: "Il continente non è affatto pronto a sostenere un’emergenza del genere". La popolazione africana non ha strumenti di risposta adatti a far fronte a un’emergenza come quella del Covid-19; al momento le unità di terapia intensiva in Kenya sono 150, segue il Senegal con 50 unità, 45 in Zambia, 38 in Tanzania, 34 in Malawi. In Etiopia se ne conterebbero una quarantina.​ Lo rivela Open.



11.55 - Guido Bertolaso ha scritto un messaggio letto alla presentazione dell'ospedale Fiera Milano, costruito in 10 giorni: "Abbiamo fatto una promessa e l'abbiamo mantenuta in tempi inconsueti e insperati. Sono fiero di essere italiano, quando il Paese chiama io rispondo".



11.23 - Il presidente del Barcellona, Bartomeu ha dichiarato a Radio Catalunya: "Messi e compagni hanno deciso di tagliarsi il 70% dello stipendio in questo periodo di inattività. Grazie a loro risparmiamo 14 milioni di euro al mese, ma non basta a pagare gli stipendi di tutti i nostri dipendenti: è il 5,7% dei nostri costi attuali. Sono chiusi il museo, le scuole calcio, la biglietteria e la vendita delle magliette: tutte entrate importanti per noi. Per questo andrà avanti l'Erta". ​



10.20 - Coronavirus, accordo Governo-Abi: le banche anticiperanno la Cassa integrazione ai lavoratori. Intesa nella notte tra Abi, parti sociali e ministro del Lavoro: gli istituti verseranno nei conti correnti dei lavoratori costretti a casa un importo fino a un massimo di 1.400 euro per la Cig a zero ore di 9 settimane (assegno proporzionato, se per periodi inferiori o se part-time). ​



10.15 - La lega di basket statunitense (NBA) studia la possibilità di chiudere la stagione con un torneo play-off da disputare interamente a porte chiuse a Las Vegas. Intanto dal 3 aprile si giocherà un torneo virtuale a 16 squadre, che si daranno battaglia a Nba 2K. 10.02 - La Ternana consegna altre 10mila mascherine e 200 pacchi alimentari a disposizione dei meno abbienti. L'allenatore della squadra umbra (Serie C) Fabio Gallo ha donato il sangue in ospedale. Il presidente Bandecchi aveva donato circa 100mila euro all'ospedale Santa Maria e 30mila euro allo Spallanzani.



9.25 - Il Governo teme il ponte di primavera, secondo Repubblica.it la vera ripartenza dovrebbe essere il 4 maggio. Anche a emergenza finita bisognerà rispettare la regola di mantenere un metro di distanza e indossare la mascherina nei luoghi pubblici.



9.15 - Nello Stato di New York oltre mille morti in un mese. E nella Grande Mela diventata epicentro dell’epidemia in Usa, si sta montando un ospedale da campo nel mezzo di Central Park.



9.10 - Secondo La Gazzetta dello Sport la Figc ha proposto al Governo un fondo 'salva calcio'. Oltre a un intervento iniziale per accendere il fondo a cura della Figc con risorse proprie, la gran parte dei soldi dovrebbe venire da una quota dell’un per cento sulle scommesse sul calcio.



9.05 - C'è il primo positivo in J-League. Si tratta del terzino Gotoku Sakai, ex Amburgo e Stoccarda, compagno di Iniesta al Vissel Kobe.