La pandemia coronavirus ha condizionato il mondo intero puntando il dito soprattutto contro l'Italia. Inevitabilmente, anche il calcio e lo sport in generale hanno dovuto vedere i piani costretti in questo periodo d'emergenza: qui sotto tutti gli aggiornamenti della giornata sul Covid, minuto per minuto.



09.45 - Il Governo italiano dà il via libera alla riapertura delle aziende di moda e automobili. Intanto è allo studio un piano per riaprire i parchi giochi ai bambini, ma si entrerà a turno. 09.36 - Gli Stati Uniti accusano la Cina e indagano su un incidente nel laboratorio di Wuhan. Il presidente Donald Trump annuncia: "Stiamo conducendo un'inchiesta su questa orribile storia". Il segretario alla difesa Mark Esper e il capo di Stato maggiore Mark Milley confermano che l'intelligence militare americana sta verificando la possibile origine artificiale del virus, anche se l'ipotesi prevalente resta quella di un contagio naturale dall'animale all'uomo in un mercato alimentare nel capoluogo dello Hubei.



09.23 - L'app per tracciare e tenere sotto controllo il contagio in Italia si chiamerà "Immuni", ma non sarà obbligatorio scaricarla. Il commissario straordinario per l'emergenza sanitaria Domenico Arcuri ha firmato l'ordinanza n° 10 con cui dispone di "procedere alla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d'uso sul software e di appalto di servizio gratuito con la società Bending Spoons".

La prima parte è un sistema di tracciamento dei contatti grazie alla tecnologia Bluetooth, che rileva la vicinanza tra due smartphone nell'arco di un metro e ripercorre a ritroso tutti gli incontri di una persona risultata positiva al Covid-19, così da poter rintracciare e isolare i potenziali contagiati.

La seconda parte prevede una sezione con tutte le informazioni più rilevanti del singolo utente (sesso, età, malattie pregresse, assunzione di farmaci) da aggiornare in maniera costante con eventuali sintomi e cambiamenti sullo stato di salute.