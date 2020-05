2









Il coronavirus sta cambiando il mondo. IlBianconero.com riporta in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.



11.00 Il presidente dell'Associatori italiana, Damiano Tommasi ha dichiarato alla Rai: "Nel protocollo di sicurezza ci sono delle criticità evidenziate dai club, speriamo di trovare un modo per superarle e ripartire. Bisogna capire cosa fare in caso di una singola positività. Quella del 13 giugno è solo un'ipotesi, non avere una data certa per la ripresa del campionato genera incertezza. Da lì poi si può costruire un percorso fatto di controlli, test e modalità d'allenamento. Il ritiro è un altro grande punto interrogativo, devono esserci condizioni uniformi per tutti. In ogni caso la ripresa del campionato riguarderebbe soltanto la serie A, le altre categorie non hanno le possibilità di attuare il protocollo. Il nuovo decreto rilancio preve la cassa integrazione anche per gli atleti professionisti sotto un determinato reddito, è importante soprattutto per la Lega Pro. Dobbiamo imparare a convivere con il virus, unendoci in estate per arrivare pronti alla prossima stagione. Servirà ancora tanta pazienza".



10.45 Dalle 11 videoconferenza tra Governo e Regioni, tappa decisiva per le regole della Fase 2: come riferisce Repubblica, il Governo vuole adottare un decreto legge quadro che fissi alcuni principi, la riapertura di tutte le attività commerciali dal 18 maggio e la riapertura dei confini regionali a partire dal 3 giugno, lasciando peraltro la facoltà alle regioni di adottare misure più restrittive, in base ai dati epidemiologici. Cioè di protrarre le chiusure. Le Regioni del Nord, tuttavia, vogliono anticipare quest'ultima data al 18 maggio.​



10.10 Leo Messi dice la sua sulla ripresa del calcio. L'attaccante argentino del Barcellona ha dichiarato in un'intervista al Mundo Deportivo: "Voglio tornare in campo, ma senza dovermi separare dalla mia famiglia. Tornare ad allenarci è un primo passo, poi sarà strano giocare senza i tifosi allo stadio. Il rischio di contagio c'è ovunque quando esci da casa, non bisogna pensarci troppo altrimenti ti passa la voglia. Capisco che sia essenziale rispettare i protocolli e adottare le massime misure di precauzioni necessarie".



09.06 Giornata di tamponi per l'Inter ad Appiano Gentile. Questa mattina si sottoporranno al test anche i dirigenti nerazzurri e l'allenatore Antonio Conte.



08.40 I presidenti di Figc e Lega Serie A, Gravina e Dal Pino sperano di incontrare il premier Giuseppe Conte per ottenere garanzie entro martedì sulla ripartenza del calcio italiano. Secondo il Corriere dello Sport, ci sono due strade: ammorbidire l'articolo 1 del Dpcm del 21 febbraio o una norma ad hoc per gli atleti professionisti. Intanto arriva il via libera ai nuovi format dei campionati o varare classifiche a tavolino: nel decreto rilancio c'è uno "scudo legale" per le federazioni in vista dei ricorsi sulla regolarità dell'attuale stagione. Chi non ci sta, dovrà rivolgersi al Coni o al Tar.



08.15 Il difensore portoghese del Parma, Bruno Alves ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Sono sempre rimasto qui a Parma da solo, la mia famiglia è in Portogallo e non la vedo da più di 3 mesi. Sono pronto per ricominciare, non vedo l’ora. Sono nato per giocare a calcio e questo desidero fare, ovviamente se si può. In un modo o nell’altro questa situazione dobbiamo gestirla. Non so se si possa restare altri mesi in casa senza lavorare. Tutto va fatto in massima sicurezza. Non so dire con certezza se c’è un rischio o no, chi è responsabile deve decidere. Credo che si possa lavorare per un paio di settimane e poi finire il campionato nel modo più veloce possibile. Ho parlato diverse volte con Cristiano Ronaldo, gli ho chiesto come stava e come si stava prendendo cura di sé. Mi ha detto di fare le stesse cose di sempre: è la persona che si prende più cura di se che io conosca. Abbiamo condiviso consigli su lavoro e cibo, è molto importante cosa mangiare e come continuare ad allenarsi".



8.30 L'Italia prova a riprendersi un altro pezzo di normalità. Questa sera il premier Giuseppe Conte parlerà al paese del prossimo Dpcm (accompagnato da un decreto legge che restituirà alle Regioni i poteri per riaprire le attività dopo il lockdown): da lunedì 18 maggio riaprono negozi al dettaglio, centri commerciali, bar, ristoranti, parrucchieri, barbieri, estetisti, mercati non alimentari, musei, biblioteche, gallerie d'arte e siti archeologici. Il Corriere della Sera fornisce alcune indicazioni sulle misure: distanza di sicurezza salirà a 2 metri; si tornerà a circolare liberamente (senza autocertificazione) all'interno della propria Regione e dunque si potranno rivedere gli amici dopo oltre due mesi, pur rispettando l'obbligo di distanziamento sociale e le mascherine in ambienti chiusi o dove non sia possibile mantenere le distanze; nei bar e nei ristoranti ingressi contingentati in base all'ampiezza del locale, fila con la mascherina e 4 metri quadrati di superficie destinati a ciascun cliente (2 metri tra un tavolo e l'altro); nei negozi d'abbigliamento non sarà necessario sanificare i vestiti, ma ove possibile bisognerà fare le prove con i guanti e dovranno esserci dispenser alle casse; nei centri commerciali ascensori destinati ai soli portatori d'handicap e distanza sulle panchine; nei negozi ci sarà il 'salvacoda' (si dovrà prendere il numeretto).



08.00 Il difensore serbo della Fiorentina, Nikola Milenkovic ha dichiarato al Corriere dello Sport: "Abbiamo cominciato ad allenarci e stiamo lavorando tanto per essere pronti, in forma quando ripartirà tutto con le sfide che ci aspettano. Rivedere il campo è stato bello perché è quello che amiamo di più. All'inizio non c'è molta palla, ma l'importante è che abbiamo ricominciato. Il contatto fra noi è minimo, c'è la distanza, si rispetta il protocollo, ma vedo tutti carichi. Sarà dura, ma in questi due mesi a casa mi sono allenato tantissimo per essere già pronto a giocare. E' stato difficile senza avere una data certa, ma penso che sarà un problema per la squadra. L'obiettivo è essere più forte degli avversari quando si torna in campo. Ho tantissima voglia di tornare al Franchi e giocare le partite. Non sarà facile senza i nostri tifosi, ma mi manca giocare anche per quell'adrenalina che senti prima della partita, quando comincia, quando vinci".