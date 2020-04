L'emergenzanon accenna a fermarsi. Una pandemia che ha colpito ogni parte del mondo costringendoci a stare chiusi in casa. Qui sotto tutti gli aggiornamenti della giornata minuto per minuto:- Christian Prudhomme, direttore del Tour de France, ha dichiarato che la prossima edizione della Grand Boucle - la cui partenza è prevista il 27 giugno a Nizza - non sarà disputata senza pubblico. Nonostante questo, la Federazione internazionale ha prolungato lo stop delle competizioni fino al prossimo 1 giugno.- Il Palermo dei sogni dei primi anni Duemila torna in campo per la gente più bisognosa del capoluogo siciliano. Fornendo un contributo economico che ha toccato già quota 50.000 euro ed è destinato a salire. Federico Balzaretti, Salvatore Sirigu, Josip Ilicic, Fabrizio Miccoli, Francesco Benussi, Giacomo Brichetto, Moris Carrozzieri, Mattia Cassani, Cesare Bovo, Matteo Darmian, Simon Kjaer, Cristian Zaccardo, Afriyie Acquah, Manuele Blasi, Roberto Guana, Fabio Liverani, Giulio Migliaccio, Antonio Nocerino, lo stesso Pastore, Fabio Simplicio, Amauri, Igor Budan, Mauricio Pinilla, Davide Succi, Francesco Guidolin, i nomi dei protagonisti che hanno aderito a questa iniziativa.- Il presidente del Brescia Massimo Cellino sbotta: "Riprendere è una follia, non schiererò la squadra! Lotito? Fuoco e fiamme perché pensa di vincere lo scudetto". QUI tutte le parole- Se per molti atleti lo stop imposto dal coronavirus rischia di porre fine anticipatamente alle rispettive carriere, l'emergenza sanitaria che ha colpito il mondo ha spinto invece Aritz Aduriz, attaccante 39enne dell'Athletic Bilbao, a proseguire. Il basco avrebbe dovuto appendere gli scarpini al chiodo a giugno, ma prima di lasciare vuole disputare la storica finale di Coppa del Re contro la Real Sociedad.​- Un aereo carico di aiuti umanitari proveniente dalla Russia è atterrato a New York. "Dobbiamo lavorare insieme per battere il Covid-19. Per questo gli Stati Uniti hanno accettato di acquistare alla Russia materiale protettivo di cui avevamo urgentemente bisogno", ha spiegato in un tweet il segretario di Stato americano Mike Pompeo.- Un totale di 113 pazienti malati di Covid-19 provenienti da altri paesi dell’Unione Europea sono stati accolti negli ospedali della Germania per essere curati. Di questi 85 provenivano dalle zone più colpite dal virus in Francia, 26 dall’Italia e due dall’Olanda.- L’Agenzia europea del farmaco sta valutando 40 farmaci contro il Covid-19 come possibili terapie. Nell’attesa dei risultati, non ci sarebbero ancora prove di efficacia per nessuno di questi. Tra le potenziali terapie, in corso di sperimentazione: 2 antimalarici, 2 antivirali usati contro l’Hiv, un antivirale sviluppato per Ebola, un farmaco per la sclerosi multipla e un antireumatico. L’Ema valuta anche una dozzina di potenziali vaccini. Potrebbe servire un anno per averne uno valido.- I casi di coronavirus si avvicinano velocemente alla soglia del milione a livello globale: secondo la John Hopkins University sono ora 935.817, con 47.208 morti e 193.700 guariti.ANDROID -> SCARICA QUI iOS -> SCARICA QUI