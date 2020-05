10.15 Tra gli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio federale convocato alle 12 di oggi, 20 maggio - oltre all'approvazione dei verbali delle riunioni del 24 febbraio e 10 marzo e alle comunicazioni del Presidente - ci sono i seguenti punti: informativa del Segretario Generale; modifiche regolamentari; nomine di competenza; decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020: provvedimenti conseguenti; circolare UEFA n. 24 del 24 aprile 2020:termini tesseramento in ambito professionistico stagione sportiva 2020/2021; ratifica delibere di urgenza del Presidente Federale.9.20 Il presidente dell’Uefa Aleksanderha parlato al Guardian: "Siamo pronti, seguiremo le raccomandazioni delle autorità ma sono assolutamente sicuro che il buon vecchio calcio, con i suoi tifosi, tornerà molto presto. Se scommetterei un milione di dollari sul fatto che gli Europei si potranno giocare nel 2021? Lo farei, non so perché non dovrei. Non penso che il virus durerà per sempre, penso che le cose cambieranno prima di quanto molti pensano. La situazione è seria ma i contagi sono in calo, siamo più prudenti, conosciamo meglio questo virus. E poi sono ottimista, non mi piace questa visione apocalittica per cui dobbiamo aspettarci una seconda, una terza o una quinta ondata".9.10 Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Il calcio, un po’ perché è un mondo a parte e un po’ per interessi economici, ha voluto continuare la sua partita e chiudere i campionati. È un suo diritto e un dovere: conosco le carte, le deleghe, l’autonomia della Figc e il rimando della Federazione alla Lega dell’organizzazione dei campionati. E dico, bene, benissimo: sono il primo a fare il tifo perché il calcio riprenda. Ma dopo pochi giorni alla parola calcio si è sostituita la parola Serie A. Dilettanti e Lega Pro, hanno capito abbastanza presto che con certe dinamiche di protocollo non erano in condizioni di riprendere. La Serie B ha votato da poco per ricominciare. Da mesi insisto: puntiamo a ripartire ma non essendo possibile fare previsioni di lunga scadenza, viste tutte le variabili esistenti, deve esistere anche un piano B. Non averlo è un errore. All’estero i campionati o li hanno chiusi oppure chi ha deciso di riaprirli o intende farlo, nel frattempo, ha messo tutto in sicurezza nel caso di un nuovo stop. Parlo di accordi con le varie componenti e con i broadcaster. Come la Bundesliga..."9.05 La Uefa spera di giocare la Champions League "integralmente".8.50 E' scontro sul fondo europeo: quattro i Paesi ostili: Austria, Danimarca, Svezia e Olanda guidano il fronte dei Paesi del Nord, da sempre contrari alla mutualizzazione del debito. Ma ora hanno perso l’alleato più pesante: la Germania. Conte parla con Merkel e Macron.8.40 Decreto rilancio, nella serata di ieri Mattarella ha firmato. Il testo integrale ora è in Gazzetta Ufficiale. Il ministro Gualtieri: "Bonus 600 euro in 3 giorni".8.30 Movida, aperitivi in gruppo e con poche mascherine. L’ira dei sindaci: "Chiudiamo".