Il coronavirus sta cambiando il mondo condizionando le nostre vite. Anche il mondo dello sport si è dovuto fermare, ma tra non molto potrebbe ripartire rispettando le norme di sicurezza per la salute di tutti. Tutte le notizie della giornata, sullo sport e non solo, minuto per minuto:- Roma: Trigoria ha riaperto i cancelli ai calciatori dopo due mesi di lockdown. Si comincia con le visite mediche a scaglioni, che andranno avanti fino a mercoledì. Si tratta di controlli molto simili a quelli di idoneità che si svolgono ogni estate prima della preparazione. Da giovedì invece riprenderanno gli allenamenti in forma individuale. Il primo ad arrivare al centro sportivo è stato Pau Lopez, intorno alle ore 9, a seguire è stato il turno di Dzeko e di Mirante coperti con mascherina. ​- Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a Radio Anch'io lo Sport: "Ripartenza? Un tentativo va fatto, il governo sta facendo il possibile. No alla Serie A nell'anno solare". ​- L'Australia si candida a ospitare le 92 partite rimanenti della Premier League. La proposta arriva dall'agente inglese Gary Williams (che vive a Perth), appoggiato dal senatore locale Glenn Sterle. Il Brighton dice no al campo neutro.- Il comitato tecnico scientifico conferma il protocollo sanitario alla Figc: in caso di positività, va messa in quarantena tutta la squadra. Intanto il il via libera del Viminale agli allenamenti individuali da oggi provoca tensioni con Spadafora, sempre contrario alla ripresa della Serie A. Secondo il quotidiano Libero, se si giocasse il ministro dello sport sarebbe pronto a dimettersi.- La Serie B scalda i motori. Crotone e Pescara (facoltativamente) oggi riprendono ad allenarsi con sedute individuali. A breve dovrebbero ritrovarsi Empoli, Entella, Frosinone, Pordenone e Spezia. Tutte le altre squadre non hanno ancora deciso e aspettano il protocollo sanitario definitivo. I tre club campani (Benevento, Juve Stabia e Salernitana) prima devono fare i tamponi come da ordinanza regionale. Ascoli e Livorno hanno i centri sportivi chiusi, non hanno date fissate per la ripresa Chievo, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Pisa, Perugia e Trapani. Il Venezia consente ai calciatori rimasti in sede nel lockdown di rientrare presso le proprie abitazioni.- Sì al ritorno nella propria residenza: da oggi in migliaia si sposteranno dal Nord Italia al Sud. Previsti per tutti loro controllo della febbre e isolamento. Code ordinate per i passeggeri in partenza con il primo treno, delle 7.10, da Milano Centrale a Napoli.- Intervenuto al Corriere della Sera, il Premier Giuseppe Conte ha dichiarato: "La ripartenza del Paese è nelle nostre mani. Tocca a noi decidere se vogliamo che sia risolutiva e definitiva. Se vogliamo evitare dolorosi passi indietro servono collaborazione, senso di responsabilità, rispetto delle regole da parte di tutti.- La Serie C è sempre più orientata alla conclusione anticipata della stagione, visto che quasi tutti i club non sono in grado di attuare il protocollo sanitario. Giovedì, alla vigilia del Consiglio Federale, l'Assemblea di Lega Pro chiederà la promozione in Serie B delle prime squadre in classifica dei tre gironi (Monza, Vicenza e Reggina), il blocco delle retrocessioni in Serie D. Dove il presidente Cosimo Sibilia ha prolungato lo stop degli allenamenti almeno fino al 18 maggio.- I casi di coronavirus in tutto il mondo salgono a 3,5 milioni. Negli Usa sono 1.450 i decessi delle ultime 24 ore.- L'Italia riparte. Inizia oggi la fase 2, con 4,4 milioni di italiani che tornano al lavoro.- Antonio Di Natale, ex attaccante dell'Udinese ora allenatore dello Spezia Under 17, ha dichiarato al Corriere dello Sport: "La Serie A e la Serie B devono ripartire, è quello che tutti noi vogliamo anche se sarà fondamentale ricominciare in sicurezza".- Zola: 'Prima la salute, poi il calcio per dare coraggio agli italiani' L'INTERVISTA COMPLETA