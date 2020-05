1









La pandemia coronavirus sta cambiando il mondo. Segui IlBianconero per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie, non solo di sport.



11.23 Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, è intervenuto in onda a Sky Tg24, dichiarando: "Il governo deve dialogare con le opposizioni. Se non ce la fa, vedo difficile che si possa riproporre una maggioranza diversa".​



11.22 Marco Sportiello è guarito dal coronavirus. Lo rende noto l'Atalanta tramite un comunicato ufficiale: "Atalanta B.C. informa che il calciatore Marco Sportiello, sottoposto a due tamponi consecutivi nell’arco di 48 ore, è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore, come da protocollo sanitario per gli atleti professionisti Covid+, effettuerà nei prossimi giorni tutti gli accertamenti e successivamente potrà riprendere l’attività fisica individuale".​



10.32 Il centrocampista spagnolo del PSG, Ander Herrera ha dichiarato a Espn: "Non ho celebrato il titolo di campione di Francia. Amo il calcio e preferisco vincere i trofei sul campo, anche se lo abbiamo meritato. Avrei voluto festeggiare con i miei compagni di squadra e i nostri tifosi, invece così è un po' triste". ​



10.21 L'Atletico Madrid ha annunciato uno sconto del 20% sugli abbonamenti allo stadio Wanda Metropolitano per la Liga spagnola ai tifosi già tesserati in questa stagione. ​



09.31 Oggi è un giorno importante per la ripresa del campionato di calcio italiano. Questo pomeriggio è in programma una conference call tra la Figc e il comitato tecnico-scientifico del Governo per discutere sul protocollo medico. Oltre alla questione dei test sierologici e dei tamponi, il nodo da sciogliere è legato alla procedura da seguire in caso di positività: secondo il comitato tecnico-scientifico chi è positivo va messo in quarantena per due settimane. L'ultima parola spetterà al Governo. ​



09.14 Intervenuto all'Agi, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha dichiarato: "Gli italiani hanno risposto presente. Ora tocca a noi. Lo Stato c'è, io sono il garante. A chi ha ancora l'attività chiusa dico che, continuando con il senso di responsabilità sin qui dimostrato, in molti territori si potranno anticipare le riaperture già nei prossimi giorni di maggio".



09.12 Oggi è in agenda l'assemblea di Lega Pro. I club di Serie C discutono le proposte del direttivo di martedì su questa stagione da presentare al consiglio federale di domani. La maggioranza non vuole riprendere i campionati. Al voto l'ipotesi di promuovere in Serie B le squadre in testa alle classifiche dei tre gironi: Monza, Vicenza e Reggina. Per la quarta promozione sorteggio, miglior seconda (Reggiana) o miglior media punti (Carpi). In ogni caso c'è il rischio di ricorsi. ​



09.10 Crolla la produzione in Germania: a marzo, la produzione industriale ha subito un -9,2%.



09.06 Simone Valente, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e capogruppo del Movimento5Stelle alla Camera, ha dichiarato al Corriere dello Sport: "Il tema principale è la tenuta economica dell'intero sistema calcio, va evitato il collasso. Produce lavoro e ricchezza, sono tutti soldi che entrano nelle casse dello Stato e che ritornano a tutti gli sport, poi migliaia di posti di lavoro sarebbero a rischio nel caso in cui il campionato non ripartisse. Nella fase iniziale il parere della commissione tecnico-scientifica è importante per tutelare la salute di atleti e operatori, ma la decisione è un'esclusiva di Governo e Parlamento come in Germania. La nostra attenzione è seria e notevole, non possiamo permetterci di creare sofferenza economica al calcio. Il premier Conte conosce perfettamente il valore sociale e economico di quel mondo". ​



09.04 Un decreto legge per riportare in carcere i boss mafiosi: è questa la richiesta dopo la scarcerazione di 376 persone nel corso della pandemia Covid-19. Già oggi potrebbe arrivare il Dpcm: intanto, sotto attacco il ministro della giustizia Bonafede.



08.55 Tra le prossime attività a riaprire potrebbero esserci nidi e centri estivi. Secondo Repubblica, per accedere servirà il certificato medico e la priorità verrà data alle famiglie con entrambi i genitori lavoratori, alle famiglie monoparentali o ai bambini in condizioni di fragilità. I bambini saranno divisi in piccolissimi gruppi: un adulto ogni tre bimbi per la fascia 0-3 anni, uno ogni cinque per la fascia 3-5 anni, un ogni 7 per la fascia 6-10 anni. Ingressi e uscite saranno scaglionati: prima di entrare obbligo di termoscanner.



08.45 Boom di contagi in Brasile: nelle ultime 24 ore sono 10.300 i nuovi casi, con 614 decessi.



08.43 Continua il dramma negli Stati Uniti: nelle ultime 24 ore sono 2.073 i morti registrati.



08.30 Supera quota 263mila il numero dei morti nel mondo a causa del coronavirus. Si tratta di 263.068 casi, di cui 72.812 negli USA. I casi totali, invece, sono 3 milioni e 744.585.