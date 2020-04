4









La pandemia coronavirus ha bloccato tutto il Paese compreso il mondo del calcio. Qui sotto, tutti gli aggiornamenti della giornata minuto per minuto:



9.58 - Gli arbitri si preparano alla ripartenza: sessioni video con il designatore Rizzoli e analisi degli episodi delle ultime giornate di campionato. La Stampa aggiunge che, sempre in caso di riprese della Serie A, bisogna ancora sciogliere il nodo dell'utilizzo del Var. ​



9.45 - Il Milan garantisce impegno e risorse per la squadra femminile, anche quando la crisi del Coronavirus sarà alle spalle. E' il contenuto del videomessaggio che l'ad del club, Ivan Gazidis, ha inviato oggi alle calciatrici e allo staff rossonero per rassicurare tutti sul futuro di un movimento che dalla scorsa estate, anche grazie al boom per il Mondiale, era in netta crescita. Lo riporta l'ANSA.



9.36 - Nella riunione in videoconferenza di ieri con le componenti della Federcalcio si è parlato di una possibile proroga per l'iscrizione ai prossimi campionati: giovedì è in agenda un nuovo vertice in tal senso. Intanto è sempre aperto lo scontro tra la Lega Serie A e l'Assocalciatori sul taglio degli stipendi. La Gazzetta dello Sport raccoglie il parere dell'avvocato Massimo Zaccheo, esperto di diritto societario: "Non c’è obbligo di pagare chi non va in campo o non si allena".

Un altro avvocato, Marcello Giustiniani ha commentato al Corriere della Sera: "Tagli stipendi, utili accordi su stop e ripresa. Per club e giocatori meglio gestire i due momenti assieme".



9.23 - Il Governo è pronto a prolungare ancora il lockdown fino a inizio maggio. Il presidente della Figc, Gravina tratta con il ministro dello Sport, Spadafora per ottenere una deroga e poter effettuare le visite mediche a fine aprile e poi riprendere gli allenamenti a inizio maggio, ipotizzando la ripresa del campionato il 31 maggio o il 3 giugno. Martedì la Federcalcio riunirà di nuovo la Commissione medico-scientifica per recepire le loro indicazioni, che verranno integrate con quelle delle Leghe.



9.15 - Il mondo del calcio italiano è deluso dall'ultimo decreto legge di supporto all'economia da parte del governo: nessun fondo straordinario e niente ok ad accordi commerciali con le agenzie di scommesse. Per le società dilettantistiche ci sono 100 milioni di euro da prendere in prestito a tasso zero dal Credito Sportivo, le altre potranno contare su finanziamenti garantiti da parte dello Stato e sulla possibilità di ricapitalizzare entro dicembre le perdite oltre una certa percentuale. Sempre secondo il Corriere dello Sport, c'è attesa per la cassa integrazione in deroga per i redditi fino a 50mila euro lordi annui e per la proroga del termine di versamenti, ritenute e contributi già sospesi a marzo.



9.01 - Il direttore tecnico dell'Udinese, Pierpaolo Marino ha dichiarato in un'intervista a La Repubblica: "La Serie A non ripartirà. Sono molto preoccupato e realista, stiamo combattendo contro un nemico che sta vincendo: non si può pensare che basti l'abrogazione di un decreto per riprendere come niente fosse. Ho sempre fatto riferimento a quello che accadeva in Cina, non mi risulta che abbia ancora deciso come e quando tornare a giocare. Oggi non dobbiamo pensare a ricominciare il prima possibile, ma a ricominciare, che è ben diverso. Il calcio sa sempre riequilibrarsi, benché in uno scenario economico devastante: non ne uscirà indenne, ma pagherà in misura minore rispetto ad altri settori industriali. L'importante è non mettere in pericolo anche la prossima stagione. Noi all'Udinese non credo che ricorreremo alla cassa integrazione per i dipendenti, i loro stipendi, ma quelli dei giocatori. Mi preoccupo molto quando sento parlare i rappresentanti dell'Assocalciatori".



8.57 - L'attaccante del Sassuolo, Ciccio Caputo ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Il mio messaggio del 9 marzo ('Andrà tutto bene #Restate a casa') sorprese anche mia moglie, ora penso già alla dedica della rinascita. Quando tornerò a segnare, preparerò un altro cartello: 'Che bello poterci abbracciare tutti di nuovo' o un'altra frase che mi farò venire in mente in queste settimane. Medici e infermieri eroici".



8.44 - L'amministratore delegato del Monza (serie C), Adriano Galliani ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Giocare in estate e poi campionato da inizio 2021, si può fare. Le annate devono concludersi sul campo per regolarità sportiva, però non ha senso affrettarsi con la pandemia in corso".



8.32 - Il patron del Perugia (serie B), Massimiliano Santopadre ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Il vero rischio è il fallimento. Molti presidenti non potranno più ricapitalizzare le società perché le loro aziende sono state travolte dalla crisi".



8.26 - Il difensore dell'Atalanta, Mattia Caldara ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Le nostre vite cambieranno, ma sarà un processo in vari step. Uno dei più importanti, quando saremo certi di un vaccino sicuro. Non vedo l'ora di poterci ancora abbracciare dopo un gol, senza pensare che può essere pericoloso. La curva del contagio sembra in calo: sarà quando sarà, ma credo che si debba finire e si potrà finire. Anche le coppe, magari con degli spareggi o partita secche, se necessario. Giochiamo anche tutta l’estate: no problem, anzi. Quanto agli ingaggi, è un momento difficile: ognuno deve fare la sua parte".