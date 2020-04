Segui in diretta su Ilbianconero.com tutti gli aggiornamenti sul coronavirus di oggi.



09.44 Riprende il dialogo tra Lega Serie A e Associalciatori. Ieri c'è stato un contatto durante il tavolo delle componenti federali, ma a breve ci sarà un incontro. Oltre al taglio degli stipendi, c'è il problema dei contratti in scadenza a fine giugno. La Fifa ha raccomandato di estenderne la durata, la Uefa sta lavorando a un accordo con Fifpro, Eca e Leghe nazionali per considerare la stagione 2019/20 di 13 mesi e la 2020/21 di 11 mesi.



09.30 Il protocollo sanitario è la chiave per la ripresa del campionato di calcio italiano in Serie A. Uno dei nodi da sciogliere è legato a come comportarsi in caso di nuovi contagi tra i giocatori. Il Corriere dello Sport riporta la proposta di una fonte che preferisce restare anonima: "Disegnare il calendario in modo che ogni squadra giochi ogni 14 giorni. Cioè le partite ogni settimana, ma sfalsate in modo tale che ogni squadra giochi ogni due. Praticamente il tempo della quarantena".



09.15 I leader dell'Unione Europea, anche Angela Merkel che era la più refrattaria, hanno detto sì al Recovery Fund, rimandando la definizione del "quanto", del "quando" e del "come" alle prossime settimane. Una notizia importante per il governo italiano e per Giuseppe Conte perché ha ottenuto la "mobilitazione di enormi risorse europee" sulla base di un rischio che non potrà che essere condiviso da tutti i paesi dell'UE e non solo dall'Italia. La Merkel ha però anche ribadito la necessità di uniformare i sistemi fiscali perché "se si vuole spendere insieme bisogna anche armonizzare i sistemi", una frecciatina rivolta a Olanda e Italia, agli estremi per libertà ed evasione.



09.00 - Polemiche accese, nuove e aggiornate, sul presidente degli Stati Uniti Donald Trump che, riporta l'Ansa, ha suggerito che si potrebbero testare iniezioni di ultravioletti, di disinfettanti e di candeggina per vedere se uccidono il coronavirus. L'indicazione ha scatenato subito una pioggia di polemiche con molti esperti che definiscono "irresponsabile e pericoloso" il suggerimento di Trump perché potrebbe spingere qualcuno a provare a iniettarsi il disinfettante in casa per conto proprio.



08.45 Intervistato da LA7 il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ha parlato della necessità anche per la città lombarda, di avviare la fase 2 anche se, al momento si sta navigando al buio: "Spero che dalla commissione di Colao arrivino linee guida chiare. Navighiamo al buio? Assolutamente sì. Non so quante risorse avrò e pensare di avere un piano per il 4 maggio è fantascienza. E' un po' un luogo comune dire: se non moriamo di virus moriremo di fame. Però la difficoltà economica che ci aspetta sarà enorme, non credo possiamo aspettare che il virus sparisca, non sparirà". ​



08.40 I NUMERI NEL MONDO - Sono in totale 2 milioni 710mila e 238 le persone che hanno contratto il virus in tutto il mondo per un totale di 190.890 decessi. Gli Stati Uniti restano il paese più colpito con oltre 49.750 morti e quasi 870mila contagi.



08.30 - I NUMERI ITALIANI - Sono 25.549 le vittime del Covid-19 in Italia, ma per il terzo giorno di fila c’è un picco di guarigioni (oggi +3.033). In Lombardia tornano a salire i decessi, +200 in un giorno (ieri +161) . ​



08.15 È atteso per oggi, 24 aprile secondo Open il Documento di Economia e Finanza (Def) che potrebbe dare il via ad un doppio scostamento di bilancio: 55 miliardi per il 2020 (circa 3,3 punti percentuali di Pil) e 24,6 miliardi per 2021 (1,4% di Pil). Questo servirà per dare modo di creare le risorse economiche necessarie per il decreto di aprile e per le misure a sostegno di lavoratori e imprese a causa dell’emergenza Coronavirus. ​



08.00​ Sono quattro le date per riaprire l'Italia dopo l'emergenza coronavirus secondo il Corriere della Sera. A meno di cambi di rotta, il calendario del governo per la Fase 2 parità dal 27 aprile, con la riapertura delle fabbriche di macchine agricole, e quindi il 4 maggio con cantieri, manifatturiero e lotto. L'11 maggio dovrebbero riaprire negozi di abbigliamento e calzature e infine il 18 maggio bar e ristoranti.