Segui tutti gli aggiornamenti di oggi sul coronavirus qui su Ilbianconero.com.



12.00 La rivista Focus ha intervistato Simon Clarke, professore in microbiologia cellulare all'Università di Reading (UK) a proposito della bufala che correla 5G e coronavirus: "L'idea che il 5G abbassi le difese immunitarie non sta in piedi. In generale la presenza di onde radio ad alta frequenza può influire sulla nostra fisiologia, riscaldando il nostro corpo e indebolendo il sistema immunitario; tuttavia le onde del 5G hanno frequenze che nella maggior parte dei casi si attestano tra i 3 e i 30 Ghz e le potenze in gioco, secondo la maggior parte degli studi effettuati finora, non sono sufficienti per danneggiare le cellule (al contrario, ad esempio, di quanto accade con i raggi del sole o dei raggi X). L'attuale pandemia è causata da un virus che si trasmette per via aerea. Sappiamo che funziona così, abbiamo studiato il virus in laboratorio. I virus e le onde elettromagnetiche utilizzate nei cellulari funzionano in modo completamente diverso".



10.45 - Intrervistato da Racio Bruno, l'ex medico sociale della Nazionale italiana (e attuale presidente dell'Associazione medici italiani di calcio) Enrico Castellacci dichiara: "Un caso di Coronavirus dopo la ripresa del campionato sarebbe una catastrofe...In Cina sono due mesi in anticipo rispetto a noi, hanno appena ripreso ad allenarsi e non hanno ancora deciso la data di ripresa del campionato. Ci vuole molta precauzione. Capisco che portare a termine questo campionato tamponerebbe un po' la debacle finanziaria, però ci vuole buonsenso, non solo civico ma anche medico".



10.00 I senatori Pier Ferdinando Casini e Valeria Fedeli hanno presentato un'interrogazione parlamentare al ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, chiedendo di "proporre al Coni e alle federazioni sportive di assegnare i titoli di vincitori delle competizioni in corso a quelle società che, nel momento attuale, si trovano a essere in testa ai relativi campionati".



09.00 Al Corriere della Sera Silvio Berlusconi commenta l’operato del governo in tempo di coronavirus: “È ormai una costante di questo governo dare agli italiani l’illusione di un salvacondotto con cui affrontare e superare la crisi. Il governo fa solo annunci. Ci stanno costringendo a non votare il decreto”.



8.44 La Lega Pro chiede al Governo la cassa integrazione per i calciatori di Serie C con un reddito inferiore ai 50mila euro annui.



08.40 Secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University, i casi ufficialmente positivi nel mondo sono quai 1,5 milioni, per la precisione 1.484.811, con 88.538 decessi e 329.876 guariti.



08.30 Tracciato il calendario della “Fase 2”, che dovrebbe cominciare dal 4 maggio. Le riaperture delle aziende saranno decise tenendo conto degli indici di contagio e delle misure preventive che le regioni si potranno prendere. Alcuni negozi potranno riaprire. L’ultima parola spetterà al governo.



08.15 I numeri di ieri: le persone attualmente positive sono 95.262: di questi 3.693 in terapia intensiva. Ricoverati con sintomi 28.485, mentre 63.084 sono a casa in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Sono 17.669 i deceduti, mentre i guariti salgono a 26.491. 3.836 i nuovi contagi, il totale delle persone contagiate è 139.422.