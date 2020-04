Segui su Ilbianconero.com tutte le ultime notizie sul coronavirus, in Italia e nel mondo:Convocata d’urgenza un’assemblea della Lega Serie A, martedì 21 aprile alle ore 9.00, in videoconferenza: tra gli argomenti di discussione fatturazione e pagamento della sesta rata dei diritti tv, scenari attività sportive e relativi protocolli.Dopo settimane di trattative, nella notte NBA e NBPA hanno trovato un accordo sul taglio degli stipendi. Dal prossimo 15 maggio la lega interromperà il pagamento degli ingaggi in forma piena. Le regole prevedono la riduzione dell’1% degli emolumenti per ogni gara cancellata, per un totale del 25%, considerando le partite che mancano nel calendario NBA.L'Italia studia come uscire dal lockdown: alcune attività potrebbero ripartire prima del 4 maggio, forse il 27 aprile. Si tratta di aziende della moda, mobilifici, automotive e cantieri edili. Lo riporta l'Ansa. Il 4 maggio, invece, possibile ripertura di bar, ristoranti e parchi.Sono 700.000 i casi di coronavirus negli USA. I morti, invece, sono 36.773. Nel mondo, secondo la John Hopkins University, i contagi sono 3 milioni e 550 mila, con 154 mila decessi.