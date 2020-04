Il coronavirus è una pandemia che sta mettendo in ginocchio tutto il Mondo, dal punto di vista sanitario ed economico. Qui tutti gli aggiornamenti di giornata, dal mondo della politica e dello sport.Altri casi di Coronavirus in Cina. Come riporta Repubblica.it, "Pechino deve affrontare una nuova sfida per prevenire una seconda ondata di Covid 19. Un totale di 108 nuovi casi sono stati segnalati domenica, in aumento rispetto ai 99 di un giorno prima e segnando il numero più alto da quando sono stati segnalati 143 casi il 6 marzo".Secondo diversi studi, rilanciati anche dal sito Open, il Piemonte diventerà presto la seconda regione più colpita da coronavirus, superando l'Emilia Romagna. "La scorsa settimana - scrive il sito diretto da Enrico Mentana -: un divario che continua ad assottigliarsi". E il problema sono anche i tamponi: l'11 aprile quelli effettuati erano 62.577, contro i 91.579 dell’Emilia-Romagna, il 12 aprile 66.555 contro 96.704. Lombardia, Veneto, Toscana e Lazio hanno fatto più test del Piemonte.​​ Come spiega il fisico spiega il fisico Giorgio Sestili, sempre interpellato da Open "Piemonte ed Emilia-Romagna hanno fatto un elevato numero di test negli ultimi 5-6 giorni. C’è un dato però che stupisce: quasi il 20% dei tamponi rilevati l’11 aprile in Piemonte è risultato positivo al coronavirus. In Emilia-Romagna la percentuale è stata di circa l’8%".dalla Regione.Emmanuel Macron pronto ad annunciare l'estensione del lockdown in Francia almeno fino al 10 maggio, secondo diverse fonti del suo entourage che hanno anticipato alcuni punti del discorso che terrà alle 20. ​Il presidente della Regione Lombardia ha parlato dell'emergenza: "E' chiaro che il virus è stato particolarmente violento in Lombardia perché probabilmente stava circolando da diversi giorni. Altrimenti non si spiegherebbe questa violenza inaudita". Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio Fontana, aggiungendo: "Io vorrei che mi facessero delle contestazioni specifiche sugli errori. Noi abbiamo seguito i protocolli e le indicazioni dell'Iss".​L'idea della Uefa per concludere Champions ed Europa League è quella di concentrare i tornei nelle prime tre settimane ad agosto. La conferma è arrivata al The Sun dal presidente Ceferin. In questo modo le coppe ripartirebbero ad ottobre, con due settimane di ritardo sul calendario, ma la soluzione sarebbe quella di riconcentrare quarti e ottavi in due unici turni e non dilazionati come negli ultimi anni recuperando, appunto, le due settimane.​Il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli, intervenuto a 'Che tempo che fa' su Rai2, ha parlato del ritorno in aula degli studenti: "Personalmente penso che si possa fare una riflessione per posporre la riapertura delle scuole a settembre. La decisione spetta al governo. Quello che mi preoccupa di più al momento - ha avvertito - è se si abbandonano i comportamenti individuali che ci hanno portato a limitare il numero dei ricoverati e ridurre il numero dei morti. Se chiudere le attività produttive e attuare il distanziamento sociale e la limitazione delle libertà personali è stato doloroso, riaprire senza che il Paese torni nell'emergenza è un'operazione delicata".​Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci, è tornato a parlare dell'emergenza Coronavirus ai microfoni di Rai 1 e ha ribadito la posizione dlela Lega Basket di non ricominciare a giocare a differenza del calcio: "E' vero che il calcio, nel quale sono stato tanti anni, è un'azienda immensa, ma oggi leggevo di quanto potrebbe perdere la moda: si parla di 50 miliardi di euro, ed è una cifra astronomica. Non faccio paragoni col calcio, ma di fronte a quello che accade in Italia, diecimila morti solo in Lombardia, si parla di impatto economico. Finché non ci sarà il vaccino siamo tutti in mezzo al guado. Se il calcio, o un'altra disciplina, vuole aprire, liberi di farlo, ma non accetto discorsi solo economici in questo periodo. Quanto al basket, le società sono state molte intelligenti e sensibili".L'allarme del presidente della Fitav, Luciano Rossi, che all'Ansa ha ribadito come l'emergenza coronavirus rischi di far saltare tutte le associazioni del Tiro a Volo in Italia: "Nel nostro sport, il tiro a volo che tante medaglie porta all'Italia, le società, tutte dilettantistiche, sono al collasso. Infatti proprio nei mesi di marzo, aprile e maggio hanno modo di introitare le quote societarie dovute per i servizi che prestano agli associati. Insomma, in questo periodo introitano economicamente ciò che le fa sopravvivere tutto l'anno, oltre alla passione dei dirigenti. Ma quest'anno gli introiti sono pari a zero introiti e rimangono tutti gli adempimenti e pagamenti".Sono arrivati a Torino su un volo della Blue Panorama Airlines 39 medici e infermieri cubani che aiuteranno i colleghi della regione a curare il virus (LEGGI QUI)