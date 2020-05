1









Segui in diretta tutte le notizie sul coronavirus di oggi.



10.43 Messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la Croce Rossa: "L'Italia sta affrontando con energia e responsabilità l'attuale, difficile prova. Il virus ha spezzato tante vite e impresso nella nostra memoria immagini che non dimenticheremo. Ma la coesione di cui siamo stati capaci, la capacità dei medici e degli operatori sanitari ci ha consentito di superare i passaggi più critici e di progettare ora una ripartenza. L'insegnamento del volontariato è una fonte irrinunciabile di umanità che ci aiuterà ad aprire una nuova stagione di sviluppo civile, economico, sociale", riporta Ansa.​



10.30 Procurare i tamponi necessari senza toglierli alla popolazione e in particolare alle categorie in difficoltà: è questo - come riporta il Corriere dello Sport - il nodo chiave emerso dal vertice di ieri tra la Figc e il Comitato tecnico-scientifico.



10.00 C'è inquietudine nei calciatori: secondo il Corriere dello Sport, alcuni giocatori avrebbero inviato una lettera di tutela alle società. Gli allenamenti individuali facoltativi, infatti, non sembrano sufficienti per alcune squadre per sblocare i pagamenti, motivo per il quale gli atleti chiedono chiarezza.



09.35 E' previsto per domani o al massimo per domenica il ritorno in campo del Napoli: due turni di allenamenti per i calciatori, il primo con il via alle 11, il secondo alle 14.



09.00 Torna al lavoro oggi l'Inter: oggi pomeriggio sono previste le prime sedute individuali dei nerazzurri, con 3 turni da 8 giocatori ciascuno. ​



8.35 Massimo Galli, primario di Malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano, parla a Repubblica dell'emergenza coronavirus in Lombardia e in particolare a Milano: "È un dato di fatto: con la riapertura possono presentarsi problemi e c’è il rischio di richiudere. Perché i nuovi casi non calano? Soprattutto in città, le nuove diagnosi riguardano cittadini riusciti finalmente ad ottenere un tampone. Si tratta cioè di persone infettate già da tempo, che erano rimaste senza diagnosi. Quello che disturba è che avrebbero potuto ottenere un test molto prima. Situazione più pericolosa? Quella di Milano è un po’ una bomba, appunto perché in tanti sono stati chiusi in casa con la malattia. Abbiamo un numero altissimo di infettati, che ora tornano in circolazione. È evidente che sono necessari maggiori controlli. Mi chiedo perché da noi ci sia stato un atteggiamento quasi forcaiolo nei confronti dell’uso dei test rapido, il "pungidito", che poteva comunque essere utile. Tante persone in giro? Alcuni hanno interpretato l’ingresso nella fase 2 come un liberi tutti. È un segnale di grande pericolosità, perché dovrebbe invece prevalere la cultura della responsabilità per limitare al massimo i danni. Dove sta scritto che la mascherina e il distanziamento hanno successo contro un’epidemia come questa? Rispondo io: da nessuna parte, perché nessuno ha mai sperimentato quello che stiamo attraversando. Certo, a buon senso queste precauzioni servono ma nella storia dell’umanità non abbiamo mai tentato di gestire un’epidemia in un contesto nazionale con questi strumenti e basta. E poi non sappiamo quando le persone rispetteranno le regole".



8.20 Il consiglio provinciale di Bolzano ha approvato in seduta notturna la legge che accelera la Fase 2 in Alto Adige: da domani possono aprire i negozi, da lunedì parrucchieri, bar, ristoranti e musei.



8.10 Joe Biden, candidato democratico alla Casa Bianca, su Twitter attacca Donald Trump: "In ogni passaggio di questa pandemia il presidente Trump ha ignorato gli esperti, sminuito la minaccia posta dal Covid-19 e ingannato gli americani. E ora stiamo tutti pagandone il prezzo".



8.00 Sale il numero di morti per coronavirus negli Stati Uniti: secondo la Johns Hopkins University sono 2.448 nelle ultime 24 ore, per un totale di oltre 75.500 vittime e oltre 1,2 milioni di contagi in tutti gli USA.