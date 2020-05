Segui in diretta tutti gli aggiornamenti di oggi su coronavirus, sport e politica:



10.43 Oggi ci sarà il consiglio direttivo dell'Assocalciatori in cui si farà il punto sulla ripresa degli allenamenti di gruppo. Secondo il Corriere dello Sport un folto gruppo di calciatori è contrario al ritiro-clausura di due settimane che gli sta venendo prospettato per poter riprendere in sicurezza, ma non si andrà allo scontro con la società in un periodo in cui anche il tema stipendi è fortemente dibattuto.



10.12 In attesa del sì sul ritorno in campo la Serie A gioca la guerra sui diritti tv con Sky, Dazn e non solo. La Lega è divisa in due fra il partito di Lotito e De Laurentiis che spinge per non fare sconti e pretendere il pagamento dell'intera quota mancante, mentre Marotta e Agnelli spingono per trattare con le emittenti affinché non ci siano ripercussioni sulle offerte per il triennio 2021-2024.



09.44 La Liga ripartirà il 12 giugno se ci sarà la possibilità. La scelta è stata dettata dal presidente della Liga Javier Tebas che lo ha confermato in conferenza stampa.



09.23 Nella giornata di oggi il comitato tecnico scientifico (CTS) del governo italiano si esprimerà sulla ripartenza del calcio italiano e sugli allenamenti di gruppo. Si va verso un sì alla ripresa, ma resta il nodo dei nuovi contagiati. Non ci saranno eccezioni, se verrà scoperto un nuovo caso di positività al virus tutta la squadra dovrà essere messa in quarantena.



09.00 Il discorso alla nazione di Boris Johnson non ha avuto parole di menzione per il calcio con i club di Premier League che oggi si dovranno riunire per cercare di compattare il fronte verso una ripresa del campionato. Tre sono i club che al momento sono contrari alla ripartenza a porte chiuse (Aston Villa, Watford e Brighton in cui ci sono 3 positivi).



8.45 - Il presidente della Liguria Toti, al Corriere della Sera, sull'apertura delle spiagge: "Il 18 diamo il via alla stagione balneare. Il comparto turistico dà lavoro a 100 mila persone e se si viaggerà tra le Regioni potremmo salvare il 70 per cento della stagione. Basterà la distanza sociale. Stiamo sperimentando un braccialetto volontario da mare: se ti avvicini a meno di un metro vibra. Una cosa giocosa. Chissà, magari diventa una moda. Per le spiagge libere decideremo con i Comuni: potrebbero esserci steward per la moral suasion. Sotto lo stesso ombrellone chi vive insieme".



8.00 - Inizia oggi in Francia un «processo davvero molto graduale» di allentamento delle misure di lockdown. Per il 18 maggio è prevista anche la riapertura delle scuole medie, ma solo nelle zone dove il tasso di contagio è più basso, quelle definite verdi. Il 12 maggio è invece previsto il ritorno a scuola per l’85 per cento degli alunni della scuola primaria, circa un milione di bambini. Per quanto riguarda gli spostamenti, saranno concessi fino a cento chilometri dalla propria abitazione senza necessità di fornire una giustificazione. I viaggi più lunghi saranno invece possibili solo per lavoro o con «validi motivi familiari», come ha precisato il ministro degli Interni Christophe Castaner. Ammesse le riunioni di gruppi fino a 10 persone, mentre le attività all’aperto, compresa la corsa, non saranno più limitate al massimo di un’ora.



7.25 - 70 nuovi casi in 24 ore per il Giappone. Tokyo ha ufficializzato gli ultimi numeri del contagio da coronavirus nel Paese: otto i morti, ha spiegato il Ministero della Salute. Il paese ha registrato finora 16.510 casi e 634 morti. 712 infezioni e 13 morti sono legati alla nave da crociera Diamond Princess.



7.00 - Cresce il timore per una ripresa del contagio da coronavirus in Corea del Sud, dove si registrano oggi 35 nuovi casi, al livello più alto dal 9 aprile scorso. In totale, a mezzogiorno di oggi, ora locale, sono 86 i casi di contagio collegati a un focolaio sviluppatosi tra i bar e i club di del distretto di Itaewon, a Seul.