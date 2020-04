Segui qui su Ilbianconero.com tutti gli aggiornamenti in diretta sull'emergenza coronavirus"Per la seconda metà di giugno ritengo che ci possano essere i primi tentativi di riapertura delle spiagge ai turisti. E' come se ricominciassimo da zero. Sarà una spiaggia con meno ombrelloni, con meno aperitivi, meno aggregazioni". Lo dice il sindaco di Riccione Renata Tosi in un'intervista a QN-Quotidiano nazionale. Fra le ipotesi, quella del numero chiuso: "Pensiamo di contingentare gli ingressi in spiaggia, magari con tanto di prenotazione. Sarà una vacanza diversa, più attenta e responsabile, ma sarà sempre una vacanza".Roberto Speranza, ministro della Salute, è intervenuto a Radio Capital: "Sono un appassionato di calcio, ma con 400 morti al giorno è l'ultimo dei problemi" (QUI LE ALTRE PAROLE) Sono 12 i nuovi casi in Cina, di cui 8 importati e 4 domestici. Zero, tuttavia, i decessi.Come riportato da Tuttosport è emerso un giallo sulla positività al virus dichiarata dal presidente del Brescia, Massimo Cellino. I risultati del test del tampone hanno infatti dato esito negativo, mentre è positivo per quelli del sangue. Oggi il numero uno del club lombardo si sottoporrà a un nuovo tampone per capire se la positività è concreta e dovrà isolarsi o se potrà tornare a stare vicino ai suoi famigliari.Sarà una settimana decisiva per la ripresa dei campionato con riunioni, assemblee e video conferenze fiume che partiranno oggi e termineranno giovedì. Sono infatti in programma, ricorda il Corriere dello Sport, sia gli incontri fra la FIGC e il Governo per discutere del documento tecnico per la ripresa in sicurezza (mercoledì), ma anche gli incontri fra Aic e Lega Calcio (oggi) a cui seguirà l'assemblea dei club (domani) e soprattutto fra FIGC e Uefa per la ridefinizione dei calendari (giovedì).Nuovi numeri preoccupanti per gli USA: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.997 morti.Il piano della Uefa per concludere le stagioni di Champions ed Europa League si sta delineando e spuntano anche le date delle possibili gare che concludano gli ottavi di Champions League e delineino il calendario. Secondo Tuttosport Inter e Roma con le rispettive sfide di Europa League contro Getafe e Siviglia dovrebbero scendere in campo il 2 e 3 agosto mentre il ritorno di Champions fra Juve e Lione sarà in programma il 7 agosto.Servono 1400 tamponi per far ripartire la Serie A. È questo il dato che secondo Repubblica rappresenta il primo step che la Lega Serie A dovrà affrontare per avere il via libera del governo alla ripresa degli allenamenti. Nella prima fase del protocollo, infatti, i club dovranno certificare la negatività al virus di tutti i dipendenti coinvolti nella ripartenza e, in un momento di difficoltà nella reperibilità dei tamponi, non è uno scoglio facile da superare.