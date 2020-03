Il coronavirus sta piegando il mondo. Ilbianconero.com segue le notizie più importanti in tempo reale, in Italia e all’estero:



11.50 – Papa Francesco ha incontrato il premier Giuseppe Conte in udienza al Vaticano, per affrontare l’emergenza coronavirus



10.45 – L’assessore al welfare della Lombardia Guido Gallera è intervenuto a Mattino Cinque: "Stiamo notando una flessione nel numero dei casi, ma soprattutto della pressione sui pronto soccorso e sull’azione delle ambulanze. Negli ultimi 4 giorni è cambiato molto. È il segno che il grande sforzo che stiamo facendo, al di là di qualche idiota, sta funzionando. Al "Sacco" di Milano, venerdì avevano avuto 39 decessi, ne avevano avuti 7 sabato e 9 domenica. È un caso, ma la riduzione c’è, quindi è un dato positivo".



10.40 – Il tenero spagnolo Placido Domingo sarebbe ricoverato in Messico per complicazioni legate al coronavirus. È quanto riferisce la Cnn​



10.30 – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump prolunga le restrizioni per il contenimento del coronavirus fino al 30 aprile: “Se avremo 100mila morti, che comunque è un numero orribile, avremo fatto un buon lavoro”. Il tycoon al Corriere della Sera: “Anche dagli Usa arrivano aiuti monetari”



10.20 – Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, nella giornata di sabato sono state quasi 5000 le persone ad essere state denunciate per aver violato le misure imposte dai provvedimenti governativi. Tra i fermati, anche 50 positivi



10.00 – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo El Pais: “Se potessi tornare indietro, farei tutto allo stesso modo di nuovo. Ora è il momento dell’azione e della responsabilità, poi verrà quello delle critiche. In questo momento in Ue si gioca una partita storica. L’Europa deve reagire evitando tragici errori. Gli istinti nazionalisti, in Italia ma anche in Spagna e altrove, saranno molto più forti se l’Europa non è all’altezza del compito. Siamo vicini al picco, le restrizioni si allenteranno gradualmente”.



9.40 - Peggiora Piazza Affari dopo un avvio leggermente positivo. Il Ftse Mib perde il 2,23% a 16.449 punti.



9.30 – Il coronavirus sta piegando il mondo interno, facendo registrare un aumento del numero di morti: sono 34.018 i decessi totali. In testa per numero di contagi ci sono gli Stati Uniti con oltre 143 mila casi, poi l’Italia che oggi rischia di superare la soglia dei 100 mila, la Cina con 82.152 e la Spagna (80.110)