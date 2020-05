Segui in diretta su Ilbianconero.com tutte le notizie legate al coronavirus, tra sport e politica.Parla il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella"La battuta d’arresto che abbiamo subito spinge ad accelerare la strada verso un cambiamento che sappia valorizzare e non subire fenomeni come la globalizzazione e la digitalizzazione dell'economia, con scelte lungimiranti, cui possono con efficacia contribuire le importanti decisioni già assunte e in corso di definizione da parte della Unione europea". (LEGGI QUI) Arrivano le parole del Presidente del Consiglio Conte: “Il mondo del lavoro è messo a dura prova. Tanti vivono con ansia e preoccupazione questa emergenza, fra attività chiuse e prospettive di lavoro a rischio. Molti nella fase più acuta di emergenza, hanno lavorato per assicurarci assistenza, soccorso, sicurezza e beni essenziali.: potranno confidare nell'applicazione di rigidi protocolli di sicurezza, su cui saremo intransigenti".​​Riunione anche in Inghilterra. Tanti calciatori non vogliono tornare in campo, così come i tifosi. I club invece vorrebbero provare a ripartire.Come riferisce l'Ansa, parlando alla Casa Bianca con la stampa, Donald Trump ha detto di aver un alto livello di fiducia nell'ipotesi che l'origine del coronavirus sia legata ad un laboratorio di Wuhan, senza spiegare di più. Quando un reporter gli ha chiesto su cosa basava questa alta fiducia, il presidente ha risposto di non poterlo dire.Coronavirus, vacanze e spostamenti tra Regioni solo con l’indice di contagio a 0,2. La strategia per l’estate e il rilancio del turismo. Il primo passaggio decisivo è l’apertura dei negozi. Per le seconde case c’è l’ipotesi 18 maggioOggi importante assemblea di Lega con le società chiamate a votare sui diritti tv. Rischiano di essere bruciati oltre 400 milioni di euro