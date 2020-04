Il coronavirus è una pandemia, segui in diretta tutti gli aggiornamenti di oggi su ilbianconero.com:​I conferenza stampa, è intervenuto Domenico, commissario straordinario dell'emergenza coronavirus: "Non dobbiamo pensare che stiamo vincendo, che abbiamo costretto l'avversario in un angolo e siamo quasi al sopravvento. Ne abbiamo solo ridotto la portata. Una raccomandazione va fatta a tutti i cittadini: astenetevi dal pensare che sia già arrivato il momento di modificare o normalizzare i comportamenti. Non fatevi influenzare da sensazioni e calendari"Parla il Ministro della Salute Roberto Speranza: “E' una battaglia che è ancora nel suo pieno, non dobbiamo sottovalutare niente, servono rigore e serietà. Il fatto riscontrabile è uno: 'R con 0', indice del contagio, a inizio marzo era altissimo (3), ora con l’applicazione delle misure dal 10 marzo si è abbassato molto. Questo ha avuto effetto sull’accesso alle terapie intensive e dei pazienti gravi agli ospedali. C’è stato un alleggerimento, questo ci dice che la strada del distanziamento sociale è la grande arma che abbiamo. La ricerca sta facendo il possibile, sia per il vaccino che sarà la soluzione definitiva sia per le terapie. Ci sono sperimentazioni importanti in corso, l’agenzia per il farmaco sta lavorando ma ancora né vaccini né terapie certe sono disponibili. Il distanziamento sociale è e resta l’unica arma per ridurre la diffusione del contagio. So che abbiamo chiesto sacrifici difficili, ma dobbiamo insistere, è l’unica strada che dà certezze. Noi ovviamente continueremo ad investire su ricerca per vaccini e terapie, ma al momento non ci sono certezze e comunque non credo che ci saranno novità in tempo breve”.La Uefa studia a come far ripartire la Champions League. Il sogno di Nyon è concludere tutte le gare: 17 partite da distribuire in 11 giorni e 6 settimane. Alla prima si giocano gli ottavi, alla seconda l'andata dei quarti, alla terza il ritorno dei quarti, alla quarta l'andata delle semifinali, alla quinta il ritorno delle semifinali e alla sesta la finale. Uno scenario che, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe spingere la finale dopo il 15 agosto. L'alternativa sono le gare secche, completabili in 4 settimane. Terza soluzione è la final four con semifinali e finale in sede unica. Quarta e ultima idea è la final eight.La Serie A studia come tornare in campo: secondo La Gazzetta dello Sport, Gravina starebbe pensando alla salvaguardia dei calciatori, con check-up approfonditi, tamponi e ritiri.Nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport, il presidente dell'AIC, Damiano Tommasi, ha dichiarato: "Diventa difficile sbilanciarsi, nessuno può farlo. Solamente il virus e ciò che si sta cercando di fare per sconfiggerlo decideranno.Il virologo Roberto Burioni parla a Tuttosport di come sarà il calcio dopo l'emergenza e dà aggiornamenti sul vaccino